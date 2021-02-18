По стопам матери: Педиатр Псковской инфекционной больницы рассказала, как стала врачом

18:46, 18 февраля 2021, ПАИ

Диана Бикмуллина, которая приехала из Уфы в Псков для работы в новой инфекционной больнице, рассказала, как стала врачом.

«Моя мама – медработник, и я всё детство провела в больнице, – рассказала врач. – Смотрела, как люди помогают пациентам, в их глазах всегда была искра».

Диана Бикмуллина призналась, что всегда хотела помогать людям, и добавила, что очень любит детей. Это и привело её в педиатрию. Своих детей у врача пока нет, но есть племянники, по которым она очень скучает и регулярно созванивается по видеосвязи.

Видео с историей врача из Уфы смотрите по ссылке >>>.