«Россети» в 2021 году расширят список клиентских сервисов
Увеличение доступности и спектра услуг для клиентов – стратегическая задача «Россетей».
В 2021 год начнётся внедрение дополнительных сервисов:
- Сервисы «Умный дом» и «Возобновляемые источники энергии», включая подбор и монтаж солнечных электростанций до 15 кВт «под ключ».
- Монтаж, техобслуживание и ремонт сетей потребителей, в том числе в формате «электрик на час» (без отвлечения персонала от работ по обеспечению надёжной работы сетевого комплекса).
- Перевод в «цифру» процедуры техприсоединения объектов генерации и сетевого хозяйства.
- Конструктор для формирования пакетов услуг с учётом региональных потребностей.
Уже сегодня многие вопросы техприсоединения потребителей решаются онлайн с помощью портала электросетевых услуг, а также мобильного приложения (доступно в Google Play или AppStore):
- Рассчитать необходимую мощность и стоимость техприсоединения на специальных калькуляторах.
- Найти точку подключения на интерактивной карте.
- Подать заявку.
- Заверить документы электронной подписью, оплатить банковской картой.
- Проконсультироваться со специалистом через интернет-приёмную.
- Получить информацию о работе сетевой организации (тарифы и затраты, порядок подключения, типовые документы), а также данные о плановых отключениях.
При этом в 2020 году перечень услуг был существенно расширен: реализован упрощенный порядок техприсоединения для категории до 150 кВ через интерактивные сервисы, переведены в электронный формат процедуры восстановления ранее выданных документов.