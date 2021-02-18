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Общество

«Россети» в 2021 году расширят список клиентских сервисов

Увеличение доступности и спектра услуг для клиентов – стратегическая задача «Россетей». 

В 2021 год начнётся внедрение дополнительных сервисов:
- Сервисы «Умный дом» и «Возобновляемые источники энергии», включая подбор и монтаж солнечных электростанций до 15 кВт «под ключ».
- Монтаж, техобслуживание и ремонт сетей потребителей, в том числе в формате «электрик на час» (без отвлечения персонала от работ по обеспечению надёжной работы сетевого комплекса).
- Перевод в «цифру» процедуры техприсоединения объектов генерации и сетевого хозяйства.
- Конструктор для формирования пакетов услуг с учётом региональных потребностей.

Уже сегодня многие вопросы техприсоединения потребителей решаются онлайн с помощью портала электросетевых услуг, а также мобильного приложения (доступно в Google Play или AppStore):

При этом в 2020 году перечень услуг был существенно расширен: реализован упрощенный порядок техприсоединения для категории до 150 кВ через интерактивные сервисы, переведены в электронный формат процедуры восстановления ранее выданных документов.

 

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