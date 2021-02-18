«Россети» в 2021 году расширят список клиентских сервисов

18:19, 18 февраля 2021, ПАИ

Увеличение доступности и спектра услуг для клиентов – стратегическая задача «Россетей».

В 2021 год начнётся внедрение дополнительных сервисов:

- Сервисы «Умный дом» и «Возобновляемые источники энергии», включая подбор и монтаж солнечных электростанций до 15 кВт «под ключ».

- Монтаж, техобслуживание и ремонт сетей потребителей, в том числе в формате «электрик на час» (без отвлечения персонала от работ по обеспечению надёжной работы сетевого комплекса).

- Перевод в «цифру» процедуры техприсоединения объектов генерации и сетевого хозяйства.

- Конструктор для формирования пакетов услуг с учётом региональных потребностей.

Уже сегодня многие вопросы техприсоединения потребителей решаются онлайн с помощью портала электросетевых услуг, а также мобильного приложения (доступно в Google Play или AppStore):

Рассчитать необходимую мощность и стоимость техприсоединения на специальных калькуляторах.

Найти точку подключения на интерактивной карте.

Подать заявку.

Заверить документы электронной подписью, оплатить банковской картой.

Проконсультироваться со специалистом через интернет-приёмную.

Получить информацию о работе сетевой организации (тарифы и затраты, порядок подключения, типовые документы), а также данные о плановых отключениях.

При этом в 2020 году перечень услуг был существенно расширен: реализован упрощенный порядок техприсоединения для категории до 150 кВ через интерактивные сервисы, переведены в электронный формат процедуры восстановления ранее выданных документов.