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Общество

Коронавирус мутирует. В Финляндии обнаружили новый штамм

Новый штамм коронавируса обнаружили в Финляндии. Фото fysiototaal.info

В Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса. Об этом сообщил «РосБизнесКонсалтинг» со ссылкой на сообщении лаборатории Vita, которая совместно с Институтом биотехнологии Хельсинкского университета обнаружила ранее неизвестный вариант вируса SARS-CoV-2 в образце из Южной Финляндии.

Новая мутация получила название Fin-796H. Она имеет черты как британского, так и южноафриканского варианта коронавируса. Обнаружение этого варианта при ПЦР-тесте может быть затруднено, отмечают в лаборатории.

 

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