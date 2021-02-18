Коронавирус мутирует. В Финляндии обнаружили новый штамм

19:40, 18 февраля 2021, ПАИ

В Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса. Об этом сообщил «РосБизнесКонсалтинг» со ссылкой на сообщении лаборатории Vita, которая совместно с Институтом биотехнологии Хельсинкского университета обнаружила ранее неизвестный вариант вируса SARS-CoV-2 в образце из Южной Финляндии.

Новая мутация получила название Fin-796H. Она имеет черты как британского, так и южноафриканского варианта коронавируса. Обнаружение этого варианта при ПЦР-тесте может быть затруднено, отмечают в лаборатории.



