С 1 апреля текущего года получить права на вождение станет непросто

20:07, 18 февраля 2021, ПАИ

С апреля текущего года сдать на права станет сложнее, пишет информационный портал Newsler. Эксперты отмечают, что новые правила усложнят сдачу экзамена будущим водителям. Одна из основных поправок: объединение практической части экзамена, «площадки» и «города». Если раньше экзамен был разделён на три части, то вводимые изменения планируют объединить «площадку» и «город». Согласно новому регламенту, проверка первоначальных навыков управления автомобилем может проводиться на закрытых площадках, парковках или дорогах с низкой интенсивностью движения, то есть навыки маневрирования будущий водитель может сдавать не на автодроме, а в условиях городского движения.

Если раньше кандидат в водители сдавал теорию и упражнения на автодроме, но заваливал «город», то в следующий раз он пересдавал только несданную часть экзамена. С апреля, даже если будущий водитель сдал теорию, «площадку», но завалил «город», ему придётся повторно сдавать «автодром» и езду в городских условиях.

Второе изменение касается экзаменационных маршрутов. Сейчас у каждого экзаменационного подразделения ГИБДД есть утверждённый городской маршрут, на котором проверяются навыки водителя в реальных дорожных условиях. С 1 апреля 2021 года от маршрутов откажутся: будет утверждаться лишь перечень улиц, на которых допускается проведение экзамена. Сам же маршрут каждый раз будет меняться: его определит экзаменатор в ходе движения.