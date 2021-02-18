0
20:24
«Каким он был актёром!» Барбара Брыльска отреагировала на известие о смерти Андрея Мягкова
19:40
Коронавирус мутирует. В Финляндии обнаружили новый штамм
19:03
Сбер внедрил технологию распознавания эмоций при телефонных разговорах с клиентами
18:13
Врач из Уфы рассказала о плотном графике работы в Псковской инфекционной больнице
17:57
Из Уфы в Псков: в новую областную инфекционную больницу приезжают новые врачи
17:43
Об увлекательных играх с серьёзными перспективами, грантах и инициативной молодёжи – в интервью с Дарьей Яковлевой
17:20
Александр Котов поздравил жителей с 77-летием освобождения Плюсского района
Еще новости
Общество

С 1 апреля текущего года получить права на вождение станет непросто

Раньше экзамен был разделён на три части... Рассказываем разницу. Фото autoprava.ru

С апреля текущего года сдать на права станет сложнее, пишет информационный портал Newsler. Эксперты отмечают, что новые правила усложнят сдачу экзамена будущим водителям. Одна из основных поправок: объединение практической части экзамена, «площадки» и «города». Если раньше экзамен был разделён на три части, то вводимые изменения планируют объединить «площадку» и «город». Согласно новому регламенту, проверка первоначальных навыков управления автомобилем может проводиться на закрытых площадках, парковках или дорогах с низкой интенсивностью движения, то есть навыки маневрирования будущий водитель может сдавать не на автодроме, а в условиях городского движения.

Если раньше кандидат в водители сдавал теорию и упражнения на автодроме, но заваливал «город», то в следующий раз он пересдавал только несданную часть экзамена. С апреля, даже если будущий водитель сдал теорию, «площадку», но завалил «город», ему придётся повторно сдавать «автодром» и езду в городских условиях.

Второе изменение касается экзаменационных маршрутов. Сейчас у каждого экзаменационного подразделения ГИБДД есть утверждённый городской маршрут, на котором проверяются навыки водителя в реальных дорожных условиях. С 1 апреля 2021 года от маршрутов откажутся: будет утверждаться лишь перечень улиц, на которых допускается проведение экзамена. Сам же маршрут каждый раз будет меняться: его определит экзаменатор в ходе движения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>

«Каким он был актёром!» Барбара Брыльска отреагировала на известие о смерти Андрея Мягкова
18 февраля 2021
«Каким он был актёром!» Барбара Брыльска отреагировала на известие о смерти Андрея Мягкова
Коронавирус мутирует. В Финляндии обнаружили новый штамм
18 февраля 2021
Коронавирус мутирует. В Финляндии обнаружили новый штамм
Сбер внедрил технологию распознавания эмоций при телефонных разговорах с клиентами
18 февраля 2021
Сбер внедрил технологию распознавания эмоций при телефонных разговорах с клиентами
Врач из Уфы рассказала о плотном графике работы в Псковской инфекционной больнице
18 февраля 2021
Врач из Уфы рассказала о плотном графике работы в Псковской инфекционной больнице
Из Уфы в Псков: в новую областную инфекционную больницу приезжают новые врачи
18 февраля 2021
Из Уфы в Псков: в новую областную инфекционную больницу приезжают новые врачи
Александр Котов поздравил жителей с 77-летием освобождения Плюсского района
18 февраля 2021
Александр Котов поздравил жителей с 77-летием освобождения Плюсского района
Встречу с резидентами особой экономической зоны проводит Михаил Мишустин в Псковской области
18 февраля 2021
Встречу с резидентами особой экономической зоны проводит Михаил Мишустин в Псковской области
Памяти актера театра и кино Андрея Мягкова
18 февраля 2021
Памяти актера театра и кино Андрея Мягкова

Идет загрузка...