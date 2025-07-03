Динамику серебристых облаков запечатлел астроном-любитель в Пскове

17:57, 03 июля 2025, ПАИ

Динамику серебристых облаков над Великой в Пскове запечатлел астроном-любитель Михаил Прохоренко. Видео он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Завораживающая динамика серебристых облаков над рекой Великой в Пскове», – подписал он видео.

При создании видео было использовано 513 снимков с интервалом по пять секунд.