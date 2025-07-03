Активную работу по импортозамещению сельхозпродукции ведут в Псковской области – эксперт

17:40, 03 июля 2025, ПАИ

Активную работу по импортозамещению сельхозпродукции ведут в Псковской области, заявил заместитель министра сельского хозяйства Псковской области Александр Никандров во время круглого стола на тему «Импортозамещение нулевого цикла. Развитие отечественной селекции и генетики в растениеводстве. Перспективы замены импортного материала отечественным» в медиацентре ПАИ сегодня, 3 июля.

«На территории области у нас ведётся активная работа по импортозамещению, особенно по использованию и применению семяочистительной селекции», – отметил Александр Никандров.

Он уточнил, что импортозамещение по зерновым культурам составляет приблизительно 25–30 %, по масличным культурам – 20–25 %. Самый низкий процент по картофелю.

«По овощной группе мы практически переходим на нашу селекцию, потому что не всегда можем провести импорт. Очень хорошо наша селекция идёт в садоводстве. У нас есть питомники, которые также поддерживаются государством, и они получают свой материал, который потом же продают нашим фермерам, производителям», – подчеркнул эксперт.

Он заметил, что в этой работе важно не просто продать материал, но и сопровождать его до получения урожая: правильно посадить, подготовить почву, применять средства защиты и так далее.

«Этот год у нас очень тяжёлый. К сожалению, год от года у нас всё хуже и хуже: то весенние заморозки, то теперь залило капитально. В этом году многие сорта не очень хорошо пошли», – сказал гость медиацентра.

Он заметил, что задача как Псковской области, так и всех российских селекционеров состоит в том, чтобы создавать сорта, которые будут приемлемы.

«И самое главное – сопровождать, чтобы подсказывать сельхозтоваропроизводителю, как он должен работать, как готовить почву, на каких почвах пойдёт сорт, на каких не пойдёт, как применять средства защиты и так далее», – заключил Александр Никандров.

Напомним, что эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходит в Пскове в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Со всеми новостями о фестивале можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.