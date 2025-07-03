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Общество

Фотовыставка «Отец героя» открылась в Великих Луках

Фотовыставка «Отец героя» открылась в краеведческом музее Великих Лук. Экспозицию представили директор музея Наталия Каменская и социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Великих Луках Наталья Ласкина, сообщили ПАИ в фонде «Защитники Отечества» в Псковской области.

  • Фотовыставка «Отец Героя» открылась в Великих Луках
    Фото: Фонд «Защитники Отечества»
  • Фотовыставка «Отец Героя» открылась в Великих Луках
    Фото: Фонд «Защитники Отечества»
  • Фотовыставка «Отец Героя» открылась в Великих Луках
    Фото: Фонд «Защитники Отечества»
  • Фотовыставка «Отец Героя» открылась в Великих Луках
    Фото: Фонд «Защитники Отечества»
  • Фотовыставка «Отец Героя» открылась в Великих Луках
    Фото: Фонд «Защитники Отечества»

Выставка включает 28 портретов отцов из Великолукского, Куньинского, Невельского, Островского, Палкинского, Печорского, Плюсского, Псковского районов и Пскова. На фотографиях отцы держат портреты своих сыновей, награждённых орденами Мужества за героизм в ходе специальной военной операции, а также их награды.

Инициатива проведения выставки в Псковской области принадлежит депутатам Псковского областного Собрания, идея родилась в Госдуме РФ. Сбор информации о семьях осуществляли социальные координаторы филиала фонда, а фотосъёмку и печать работ организовали при поддержке депутатов.

Впервые выставка открылась в Пскове в феврале 2025 года на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» в рамках Года защитника Отечества. Ко Дню Победы экспозиция пополнилась 16 новыми портретами. По словам председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова, присутствовавшего на открытии, выставка будет представлена и в других муниципалитетах региона.

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