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Сотрудники СК России работают на месте обнаружения останков жертв нацистов в Себежском районе

​Сотрудники СК России работают на месте обнаружения останков жертв времён Великой Отечественной войны в Себежском районе, сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Следственного комитета РФ

Главное следственное управление СК России продолжает расследование уголовного дела по факту геноцида народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками. В апреле 2025 года в рамках мероприятия «Вахта Памяти» членами поискового отряда «Пантера» при проведении раскопок на территории частного домовладения в деревне Малахи были найдены останки мирных жителей – как взрослых, так и детей.

На сегодняшний день подняты останки более 40 человек, в том числе не менее семи детей возрастом от одного года. Следователями назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств гибели мирных жителей. После проведённых исследований костные останки будут переданы для дальнейшего захоронения.

В годы Великой Отечественной войны Себежский район был оккупирован войсками вермахта и многие мирные жители стали невинными жертвами фашистов. Опасаясь партизан, оккупанты массово расстреливали людей и сжигали целые деревни. Одной из таких деревень была Малахи.

Подобные преступления не имеют сроков давности и Следственный комитет России продолжит работу по их фиксации и доказыванию.

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