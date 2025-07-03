Сотрудники СК России работают на месте обнаружения останков жертв нацистов в Себежском районе

19:18, 03 июля 2025, ПАИ

​Сотрудники СК России работают на месте обнаружения останков жертв времён Великой Отечественной войны в Себежском районе, сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Главное следственное управление СК России продолжает расследование уголовного дела по факту геноцида народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками. В апреле 2025 года в рамках мероприятия «Вахта Памяти» членами поискового отряда «Пантера» при проведении раскопок на территории частного домовладения в деревне Малахи были найдены останки мирных жителей – как взрослых, так и детей.

На сегодняшний день подняты останки более 40 человек, в том числе не менее семи детей возрастом от одного года. Следователями назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств гибели мирных жителей. После проведённых исследований костные останки будут переданы для дальнейшего захоронения.

В годы Великой Отечественной войны Себежский район был оккупирован войсками вермахта и многие мирные жители стали невинными жертвами фашистов. Опасаясь партизан, оккупанты массово расстреливали людей и сжигали целые деревни. Одной из таких деревень была Малахи.

Подобные преступления не имеют сроков давности и Следственный комитет России продолжит работу по их фиксации и доказыванию.