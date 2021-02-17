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Экономика

Мишустин даст поручение проработать вопрос о распространении федеральной компенсации на затраты частных компаний

Председатель Правительства России Михаил Мишустин даст поручение Минпромторгу, Минэкономразвитию и Минфину проработать вопрос о распространении постановления № 1119 (компенсация из федерального бюджета региональных затрат) и на частные компании, но только в некоторых регионах, в которых реализуются индивидуальные программы социально-экономического развития. Об этом премьер-министр заявил во время встречи с резидентами особой экономической зоны «Моглино» 18 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель совета директоров АО ГК «Титан» Михаил Сутягинский отметил, что в настоящее время на федеральном уровне отсутствуют инструменты прямого финансирования инфраструктуры особых экономических зон.

«Группа компаний «Титан» на территории ОЭС «Моглино-2» создаёт промышленный технопарк не только для производства своих мощностей, которые мы заявили как резиденты, но и для тех партнёров, которые придут для переработки нашей продукции. Мы разместили здесь уникальное производство с возможностями. В России в данный момент такие производства отсутствуют. Общая стоимость инвестиций в проект сегодня – свыше 30 млрд рублей. В связи с этим у нас есть к вам просьба. На федеральном уровне с 2014 года реализуется постановление № 1119, которое предполагает компенсацию из федерального бюджета части региональных затрат на создание инфраструктуры, индустриальных парков, промышленных технопарков. В данный момент всего 10 регионов смогли воспользоваться этим. Для Псковской области такая возможность сложная. Мы готовы как частный бизнес инвестировать деньги в инфраструктуру, если будет предусмотрена мера прямой компенсации или прямого субсидирования затрат, которые мы можем сделать», – отметил Михаил Сутягинский.

Премьер-министр в ответ отметил, что в правительстве обсуждают возможность расширения такого подхода – «в том числе о том, чтобы большее количество как регионов, так и развивающихся кластеров поддержать».

«Поэтому я буду здесь поддерживать вас. Давайте мы дадим поручение Министерству промышленности и торговли, Министерству экономического развития и Минфину подумать о том, чтобы аналог поддержки, которая в 1119-м постановлении, распространить, возможно, и на частные компании. Но именно в определённого вида регионах, то есть в тех, где мы реализуем индивидуальные программы социально-экономического развития», – заключил Михаил Мишустин.

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