«Каким он был актёром!» Барбара Брыльска отреагировала на известие о смерти Андрея Мягкова

20:24, 18 февраля 2021, ПАИ



Актриса Барбара Брыльска отказывается верить в смерть своего партнёра по фильму «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Андрея Мягкова. В эксклюзивном интервью Пятому каналу звезда призналась: для неё он был больше, чем просто коллегой, потому она воспринимает его кончину как личную трагедию.

«Мне всегда казалось, что Андрей бессмертен. Я не думала о том, что я его переживу», – заявила Брыльска.

Звезда рассказала, что прошедший год ознаменовался для неё огромными потерями. Ушла из жизни мама, любимый супруг, друзья, тёти. Барбара с трудом пережила трагические события. Но лишь на секунду ей показалось, что душевная боль поутихла, как вдруг пришла новость о смерти Мягкова.

«После того звонка, когда я только поняла, что он умер… Не знаю сейчас, что сказать. Каким он был актёром! Я его знала только по нашему фильму. Потом ещё смотрела «Служебный роман». Феноменальная игра! Россияне знают, каким он действительно был актёром. А для меня он был человеком, с которым поцелуй на площадке был удовольствием», – едва сдерживая слёзы, вспоминала Барбара Брыльска.