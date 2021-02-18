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Общество

«Каким он был актёром!» Барбара Брыльска отреагировала на известие о смерти Андрея Мягкова

Андрей Мягков и Барбара Брыльска. Фото afisha.ru


Актриса Барбара Брыльска отказывается верить в смерть своего партнёра по фильму «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Андрея Мягкова. В эксклюзивном интервью Пятому каналу звезда призналась: для неё он был больше, чем просто коллегой, потому она воспринимает его кончину как личную трагедию.

«Мне всегда казалось, что Андрей бессмертен. Я не думала о том, что я его переживу», – заявила Брыльска.

Звезда рассказала, что прошедший год ознаменовался для неё огромными потерями. Ушла из жизни мама, любимый супруг, друзья, тёти. Барбара с трудом пережила трагические события. Но лишь на секунду ей показалось, что душевная боль поутихла, как вдруг пришла новость о смерти Мягкова.

«После того звонка, когда я только поняла, что он умер… Не знаю сейчас, что сказать. Каким он был актёром! Я его знала только по нашему фильму. Потом ещё смотрела «Служебный роман». Феноменальная игра! Россияне знают, каким он действительно был актёром. А для меня он был человеком, с которым поцелуй на площадке был удовольствием», – едва сдерживая слёзы, вспоминала Барбара Брыльска.

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