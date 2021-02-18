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Общество

Роструд напомнил россиянам об укороченном рабочем дне 20 февраля

Последний день шестидневной рабочей недели будет коротким. Фото mos.ru

Шестидневная трудовая неделя завершится коротким рабочим днём 20 февраля. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

Он напомнил, что по производственному календарю выходной с субботы переносится на понедельник, 22 февраля, и это позволит отдохнуть три дня подряд: 21, 22 и 23 февраля включительно. Так как 20 февраля является предпраздничным днём, он сокращается на один час.

В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. Государственная Дума в 2001 году поддержала предложение сделать его нерабочим праздничным днём. 23 Февраля также отмечают в Белоруссии, Таджикистане, Киргизии и других странах бывшего СССР.

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