Роструд напомнил россиянам об укороченном рабочем дне 20 февраля

20:36, 18 февраля 2021, ПАИ

Шестидневная трудовая неделя завершится коротким рабочим днём 20 февраля. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

Он напомнил, что по производственному календарю выходной с субботы переносится на понедельник, 22 февраля, и это позволит отдохнуть три дня подряд: 21, 22 и 23 февраля включительно. Так как 20 февраля является предпраздничным днём, он сокращается на один час.

В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. Государственная Дума в 2001 году поддержала предложение сделать его нерабочим праздничным днём. 23 Февраля также отмечают в Белоруссии, Таджикистане, Киргизии и других странах бывшего СССР.