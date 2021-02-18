Госархив рассказал историю появления псковского вокзала

20:46, 18 февраля 2021, ПАИ

9 февраля 1863 года в Пскове состоялось открытие здания железнодорожного вокзала, напомнил Государственный архив Псковской области.

Соль этой истории в том, что буквально за пару лет до этого, в 1857 году, возводилось на этом месте деревянное здание. Но спустя три года обратились к новому проекту. Почему?

Не секрет, что через Псков проходила железнодорожная магистраль из Петербурга в Варшаву. Высочайшее повеление о сооружении магистральной железной дороги было дано в 1851 году.

В декабре 1858 года специальная комиссия Министерства путей сообщения и публичных зданий принимала уже готовый участок дороги. При проверке была отмечена плохая организация приёма пассажиров в Пскове. В здании вокзала не оказалось буфета, отсутствовали помещения для обслуживающего персонала.

И в 1859 году французским инженером Пирелем был сделан проект типовой станции первого класса для четырёх городов – Владимира, Пскова, Вильно (Вильнюса) и Динабурга (Даугавпилса).

Первоначально план предполагал строительство двухэтажного здания без подвала. Отапливать планировалось только южное крыло – именно там находились комнаты для высокопоставленных путешественников. А на фасадах не было окон – лишь 47 дверей. Позднее в план внесли коррективы. Так у псковского вокзала появился подвал, был надстроен третий этаж над крыльями здания. Большинство дверных проёмов заменили оконными. Во всех помещениях появились печи. Были перенесены некоторые внутренние перегородки.

В итоге каменное здание было принято и открыто.