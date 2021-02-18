Дорогу к новому мосту через Кебь приведут в порядок благодаря нацпроекту

21:26, 18 февраля 2021, ПАИ

В перечень объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2021 года вошла дорога в Псковском районе, ведущая от федеральной трассы Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков (Р-56) до нового моста через реку Кебь, который был построен на средства областного бюджета в 2020 году, сообщили ПАИ в администрации Псковской области. Протяжённость участка составляет около 5 км. Его ремонтом займётся ГБУ ПО «Псковавтодор».

В комплекс дорожных работ включены планировка откосов насыпи и дна кюветов, устройство водоотводных канав, расчистка полосы отвода от кустарника и деревьев, срезка слоя изношенного асфальтобетонного покрытия.

Верхний слой покрытия дорожной одежды будет восстановлен путём укладки выравнивающего и верхнего слоёв асфальтобетонной смеси. Кроме того, ведомостью работ предусмотрено восстановление съездов и остановочных площадок, ремонт водопропускных труб.

Также проведут планировку обочин и их укрепление песчано-гравийной смесью, а прибровочную часть обочин укрепят растительным грунтом с засевом многолетних трав. На автобусных остановках установят новые автопавильоны, скамейки и урны.

Ремонт запланировано провести до 1 декабря. Стоимость работ составит около 70 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета.