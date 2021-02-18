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Общество

Семейный спортивный фестиваль «Готов к труду и обороне» пройдёт в Великих Луках

По итогам состязаний отберут лучшую семейную команду. Фото svetlogorsk-fok.ru

 

20 марта в Великих Луках в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» пройдёт первый этап областного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» среди семейных команд. Об этом сайту luki.ru сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту. Мероприятие состоится в 10:00.

Команда должна состоять из четырёх человек: ребёнка (девочки или мальчика) 9-10 лет (II ступень), мамы 25-49 лет (VI, VII, VIII ступени) и папы 30-49 лет (VII, VIII ступени), бабушки или дедушки 50-69 лет (IX, X, XI ступени).

Родители должны состоять в официальном браке. Приветствуется одинаковая по цвету форма. Желательно иметь спортивную обувь, подошва которой не скользит на деревянном покрытии.

Заявки можно подать по почте gtoatletika@eduvluki.ru в Центра тестирования ГТО Великих Лук (ул. Зверева, д. 37). Вопросы об участии в спортивном мероприятии – по телефону 5-86-20 (Сергей Евгеньевич Живилов, Виктор Алексеевич Козлов).

На соревнования команды представляют в комиссию по допуску участников следующие документы:

1. Заявку по форме.
2. На каждого участника:
– страховой полис обязательного медицинского страхования;
– паспорт (оригинал и копию) – для взрослых участников команды;
– свидетельство о рождении (для участников до 50 лет: дети, мама, папа).

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