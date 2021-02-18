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Общество

В Японии придумали робота-кота, который пукает

Электронного питомца в Японии назвали Nicobo. Фото thedailybuzz.io

 

Компания Panaonic, вероятно, ориентировалась на котов и кошек, когда придумывала нового робота по имени Nicobo. Об этом рассказали на портале NewsMail. Он даже внешне похож на кота: вязанный шарик с хвостом. Новый робот передвигается по квартире, реагирует на прикосновения и даже говорит. Чтобы Nicobo не отличался от настоящих домашних любимцев, изобретатели дали ему возможность пукать. Но лоток за ним убирать не надо, кормить – тоже.

Сначала робокот говорит очень плохо и знает только слоги. Но если с ним разговаривать, то он учится. Правда, блистательным оратором ему не стать, речь Nicobo останется на уровне ребёнка.

Как сообщают создатели, такое устройство может спасти людей от одиночества, если они не могут завести живых питомцев.
 

 

 

 

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