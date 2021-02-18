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Общество

Боксёр из Пскова проведёт бой на легендарной арене MGM в Лас-Вегасе

Боксёр поблагодарил губернатора Псковской области за возможность продолжить спортивную карьеру. Фото Instagram

Псковский боксёр Артур Акавов поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за поддержку и возможность продолжать свою спортивную карьеру, сообщает ГТРК «Псков». Сейчас боксёр находится в США и готовится к бою с непобеждённым олимпийцем из Бразилии Эскива Фалькао. Бой состоится 20 февраля в Лас-Вегасе.

«Буквально через несколько дней наш славный город Псков будут объявлять на легендарной арене MGM в Лас-Вегасе! Всем здоровья! Занимайтесь спортом!» – написал в своём Instagram Артур Акавов.

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