Боксёр из Пскова проведёт бой на легендарной арене MGM в Лас-Вегасе

22:52, 18 февраля 2021, ПАИ

Псковский боксёр Артур Акавов поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за поддержку и возможность продолжать свою спортивную карьеру, сообщает ГТРК «Псков». Сейчас боксёр находится в США и готовится к бою с непобеждённым олимпийцем из Бразилии Эскива Фалькао. Бой состоится 20 февраля в Лас-Вегасе.

«Буквально через несколько дней наш славный город Псков будут объявлять на легендарной арене MGM в Лас-Вегасе! Всем здоровья! Занимайтесь спортом!» – написал в своём Instagram Артур Акавов.