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Общество

Дипломаты США попросили привить их вакциной «Спутник V»

Российскую вакцину пожелали американские дипломаты. Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

В распоряжении издания The Washington Post оказались документы, которые подтверждают: в условиях острой нехватки вакцин для американских дипломатов, работающих за рубежом, «некоторые сотрудники Госдепа обратились к Москве с просьбой поделиться «Спутником V». Об этом сегодня пишет «Российская газета».

Речь идёт о сотрудниках американских дипмиссий, работающих в странах с «плохой медицинской инфраструктурой и высоким уровнем коронавирусной инфекции». Они «выражают разочарование тем, как высшие должностные лица в Вашингтоне распоряжаются вакциной Pfizer», произведённой США совместно с немцами.

Как следует из записей разговоров и других документов, дефицит поставок вакцин вынудил руководителей Госдепартамента «принимать трудные и незавидные решения, поставившие в унизительное положение американских дипломатов». Дошло до того, что уже 13 иностранных правительств предложили прививать американских чиновников, работающих в этих странах, вакциной, приобретённой у тех же Соединённых Штатов.

«Для самой богатой страны мира неловко требовать благотворительности от других стран», – посетовал американский дипломат, работавший на Ближнем Востоке. В то время как рядовые чиновники, работающие в США, имеют возможность спокойно привиться на родине, дипломаты, несущие вахту за рубежом, такой опции зачастую лишены – в отличие, кстати, от сотрудников Пентагона, о которых их ведомство заботится гораздо лучше.

Как известно, российский препарат «Спутник V» не был одобрен американскими центрами по контролю и профилактике заболеваний. И официально Госдепартамент не давал рекомендации своим сотрудникам относительно этой вакцины, однако «позволяет им самостоятельно принимать решения в области здравоохранения». По данным газеты, представители американского министерства иностранных дел принялись зондировать почву в Москве, после того как Вашингтон «не смог пообещать им поставки американской вакцины из Вашингтона в обозримом будущем».

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