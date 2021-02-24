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Общество

Получившая травму пожилая псковичка попросила не расчищать снег до льда

Пожилая псковичка, получившая травму, попросила не расчищать снег до льда. Пенсионерка пострадала из-за падения на улице, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Сплошные горбы по городу, поскользнулась мгновенно и упала, – отметила местная жительница. – В центре ещё чистят, а от центра – горбы».

Пожилая псковичка обратилась с пожеланием не расчищать снег до самого льда, поскольку «упасть на снегу меньше шансов, чем на льду», добавила пенсионерка.

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