До +7 потеплеет в Псковской области 25 февраля

14:56, 24 февраля 2021, ПАИ

25 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами пройдёт небольшой дождь, ночью — туман. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +0 до +3 градусов, днем — от +2 до +7.

Будет дуть ветер западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление — низкое.