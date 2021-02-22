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Спорт

Подведены итоги зональных соревнований XIII областной Спартакиады учащихся в Псковской области

Опубликованы итоги зональных соревнований XIII областной Спартакиады учащихся по баскетболу среди команд юношей 2006-2007 годов рождения и волейболу среди команд девушек 2005-2006 годов рождения, которые состоялись в Псковской области с 20 по 21 февраля.

Итоги зональных соревнований по баскетболу среди команд юношей:

Зона 1: 1 место – Гдовский район, 2 место – Плюсский район, 3 место – Стругокрасненский район. Зона 2: 1 место – Порховский район, 2 место – Псковский район, 3 место – Дновский район. Зона 3: 1 место – Островский район, 2 место – Палкинский район. Зона 4: 1 место – Опочецкий район, 2 место – Новоржевский район, 3 место – Красногородский район. Зона 5: 1 место – Новосокольнический район, 2 место – Бежаницкий район. Зона 6: 1 место – Невельский район, 2 место – Великолукский район.

В полуфинальных соревнованиях примут участие команды-победительницы зональных соревнований: Гдовский, Порховский, Островский, Опочецкий, Новосокольнический и Невельский районы.

Итоги зональных соревнований по волейболу среди команд девушек: Зона 1: 1 место – Псковский район, 2 место – Гдовский район, 3 место – Печорский район. Зона 2: 1 место – Плюсский район, 2 место – Порховский район, 3 место – Островский район. Зона 3: 1 место – Себежский район, 2 место – Опочецкий район, 3 место – Пыталовский район. Зона 4: 1 место – Локнянский район, 2 место – Бежаницкий район, 3 место – Новоржевский район. Зона 5: 1 место – Пустошкинский район, 2 место – Куньинский район, 3 место – Красногородский район. Зона 6: 1 место – Невельский район, 2 место – Усвятский район.

В итоге в полуфинальных соревнованиях примут участие команды-победительницы зональных соревнований: Псковский, Плюсский, Себежский, Локнянский, Пустошкинский, Невельский районы.

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