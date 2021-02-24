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Общество

4,4 тысячи жителей Псковской области заболели ОРВИ и гриппом за неделю

За неделю с 15 по 21 февраля ОРВИ и гриппом заболели 4412 жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 2%. Ни в одной из возрастных групп превышение эпидпорога зарегистрировано не было.

В Пскове зарегистрировано 2070 случаев ОРВИ, что на 2,8% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

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