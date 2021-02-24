Из-за ОРВИ на карантин закрыли школу в Печорском районе
В Печорском районе из-за заболеваемости ОРВИ закрыли на карантин Залесскую НОШ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.
Частично закрыт 21 класс в восьми школах, а также семь групп в пяти детских дошкольных учреждениях. За неделю число госпитализаций уменьшилось на 5,1 %, госпитализировано 37 человек. Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 0,84 %.