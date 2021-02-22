Тарифы на тепло и электроэнергию могут вырасти в России

17:34, 24 февраля 2021, ПАИ

В России тепловая и электроэнергия могут подорожать из-за роста утилизационного сбора на технику по добыче угля в 2021 году, пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг.

«Рост себестоимости угля повлечет за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей, что в свою очередь будет являться дополнительным фактором для увеличения тарифа на тепловую, а в ряде регионов и на электрическую энергию», – говорится в письме.

В Минэнерго также считают, что сборы лучше повышать поэтапно, а на часть техники оставить прежними.

«Рост конечного тарифа для розничных потребителей и населения в среднем не должен превысить показателей, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития РФ до 2024 года (для населения – в среднем 5 %, для иных групп потребителей – в среднем 5,6 %)», – отметили в ассоциации «НП Совет рынка».

Для снижения стоимости энергии необходимо доверить производство техники отечественным производителям, но в ближайшее время этого ожидать не стоит, уточнил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Одним из решений будет стимуляция зарубежных производителей делать свою продукцию в России, что поможет снизить стоимость для угольной промышленности, а соответственно, и стоимость энергии, отметил депутат.