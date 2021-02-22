0
00:01
Биткоин вновь обновил исторический рекорд, достигнув 58 000 долларов
17:41
Михеев опроверг информацию о жалобах губернатору от сотрудников общепита
16:34
Зона особого внимания – ПАИ-live с Андреем Михеевым
23:05
Павел Дуров хочет привлечь сторонних инвесторов для развития Telegram
21:26
Дорогу к новому мосту через Кебь приведут в порядок благодаря нацпроекту
20:40
Стартует региональный конкурс «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области – 2021»
23:28
О выведении псковского общепита из тени, налоговом контроле и штрафах – в интервью с Юлией Шкляр
Еще новости
Экономика

Тарифы на тепло и электроэнергию могут вырасти в России

В России тепловая и электроэнергия могут подорожать из-за роста утилизационного сбора на технику по добыче угля в 2021 году, пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг.

«Рост себестоимости угля повлечет за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей, что в свою очередь будет являться дополнительным фактором для увеличения тарифа на тепловую, а в ряде регионов и на электрическую энергию», – говорится в письме.

В Минэнерго также считают, что сборы лучше повышать поэтапно, а на часть техники оставить прежними.

«Рост конечного тарифа для розничных потребителей и населения в среднем не должен превысить показателей, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития РФ до 2024 года (для населения – в среднем 5 %, для иных групп потребителей – в среднем 5,6 %)», – отметили в ассоциации «НП Совет рынка».

Для снижения стоимости энергии необходимо доверить производство техники отечественным производителям, но в ближайшее время этого ожидать не стоит, уточнил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Одним из решений будет стимуляция зарубежных производителей делать свою продукцию в России, что поможет снизить стоимость для угольной промышленности, а соответственно, и стоимость энергии, отметил депутат.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>

Биткоин вновь обновил исторический рекорд, достигнув 58 000 долларов
22 февраля 2021
Биткоин вновь обновил исторический рекорд, достигнув 58 000 долларов
Михеев опроверг информацию о жалобах губернатору от сотрудников общепита
19 февраля 2021
Михеев опроверг информацию о жалобах губернатору от сотрудников общепита
Зона особого внимания – ПАИ-live с Андреем Михеевым
19 февраля 2021
Зона особого внимания – ПАИ-live с Андреем Михеевым
Павел Дуров хочет привлечь сторонних инвесторов для развития Telegram
18 февраля 2021
Павел Дуров хочет привлечь сторонних инвесторов для развития Telegram
Дорогу к новому мосту через Кебь приведут в порядок благодаря нацпроекту
18 февраля 2021
Дорогу к новому мосту через Кебь приведут в порядок благодаря нацпроекту
Стартует региональный конкурс «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области – 2021»
17 февраля 2021
Стартует региональный конкурс «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области – 2021»
Что будет с ценами на колбасу в Псковской области
16 февраля 2021
Что будет с ценами на колбасу в Псковской области
Более 26 млн получит Псковская область на развитие села
16 февраля 2021
Более 26 млн получит Псковская область на развитие села

Идет загрузка...