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Общество

Ученый заявил о наступлении малого ледникового периода

Снежная крупа в Пскове. Фото ПАИ

«Мы движемся к малому ледниковому периоду», - сообщил академик Геннадий Матишов в интервью «Российской газете».

«Нет никакого глобального потепления. Если бы сторонники этой теории оказались правы, лед давно бы в Арктике растаял», - заявил Геннадий Матишов.

На замечание, что прошлой зимой было тепло, ученый категорично заявил, что тепло, возможно, было в Центральной России, но в остальном мире и даже Турции, Греции, Афганистане все было покрыто снегом.

Он отметил, что климат цикличен: «Теплый период в Арктике закончился. Климат повернулся в сторону холодного цикла». Цикл зависит от солнечной активности, уточнил академик.

В подтверждение этой теории, а также о переходе на новый цикл говорит разбалансировка климата в европейской части России - холодные зимы, засухи, пожары, кратковременные, но обильные осадки.

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