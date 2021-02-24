Псков и Валмиера проводят конкурс «Творчество без границ – рисуем Ганзу»

15:57, 24 февраля 2021, ПАИ

15 февраля стартовал Международный молодежный художественно-образовательный проект «Творчество без границ – рисуем Ганзу». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ведущими партнерами проекта при посредничестве Псковской городской Думы выступили Детская школа искусств города Пскова и Средняя школа искусства и дизайна из города-побратима Пскова в Латвии Валмиеры. К участию в проекте приглашены также все города Международного Ганзейского союза Нового времени и Союза русских ганзейских городов.

Конкурс проходит в два этапа. На первом этапе участники ищут исторические факты или художественные произведения, касающиеся ганзейской истории своего родного города. Далее происходит обмен найденными материалами между городами-участниками. На втором этапе предлагается проиллюстрировать полученные тексты. Соответственно, юные художники будут рисовать ганзейскую историю латвийского города Валмиера, а ученики из Латвии – историю пПсковской земли, тем самым образуя кросс-культурный обмен.

В перспективе планируется создать передвижную баннерную выставку, которая может быть представлена на Международных и Русских Ганзейских днях. Помимо этого, город-побратим Валмиера приглашает псковичей 28 февраля в 11:00 совершить виртуальный тур по городу.

С 11 декабря 2011 года между Валмиерой и Псковом действует соглашение о сотрудничестве и развитии дружественных связей.