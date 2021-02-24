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Общество

Михаил Ведерников: Мы всегда должны помнить подвиг освободителей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с 77-летием освобождения Ленинградской и Калининской областей. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

«Поздравляю с годовщиной! Мы всегда должны помнить подвиг освободителей, ценить мир, который они завоевали, приумножать наследие, которое они сохранили», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников добавил, что на этой неделе несколько районов Псковской области отмечают годовщины освобождения от фашистских захватчиков.

Города и деревни региона ежедневно появлялись в оперативной сводке Советского информбюро – с 23 по 28 февраля были освобождены Стругокрасненский, Дновский, Дедовичский, Бежаницкий, Локнянский, Порховский, Новоржевский районы.

«Жители ждали и изо всех сил приближали этот праздник долгие три года», - подчеркнул Михаил Ведерников, добавив, что до полного освобождения региона оставалось ещё полгода, но исход был предрешён. «Красная Армия добилась решительного поворота в войне в нашу пользу и ныне уверенно идёт к окончательной победе над врагом», – газета «Правда», февраль 1944 года.

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