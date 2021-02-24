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Общество

Волонтеры Победы Псковской области присоединились к всероссийской акции «Защитим память героев»

Активисты движения «Волонтеры Победы» из Псковской области присоединились к всероссийской патриотической акции «Защитим память героев», которая прошла в День защитника Отечества по всей стране. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В рамках акции волонтеры региона из разных общественных организаций и просто неравнодушные люди возложили цветы к более чем 100 мемориалам в 13 муниципалитетах Псковской области.

Красные гвоздики заалели на местах боевой славы, у братских могил и бюстов, в местах расположения концентрационных лагерей в Невельском, Псковском, Новоржевском, Опочецком, Дедовичском, Порховском, Островском, Пушкиногорском, Плюсском, Пыталовском, Пустошкинском районах, Великих Луках и Пскове.

«Мы не просто почтили память защитников Отечества, но и запустили в социальных сетях стихийный флешмоб, публикуя посты с историей памятных мест, на которых побывали», — поделилась руководитель Псковского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина.

Волонтеры отметили, что благодаря неравнодушию активистов многие псковичи будто бы заново познакомились с военной историей Пскова и узнали, что мемориалы в регионе связаны не только с победами Красной армии в Великой Отечественной войне: многие места и памятники посвящены участникам различных военных конфликтов с начала XX века до начала XXI века.

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