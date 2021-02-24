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Культура

Посвященная подвигу бойцов 6-й роты выставка открылась в Пскове

24 февраля в Псковской областной библиотеке открылась выставка картин художника Льва Мельникова, посвященная подвигу бойцов 6-й парашютно-десантной роты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Представляя зрителям свои работы, художник рассказал, что он родился в Ульяновской области, художественным творчеством начал заниматься на острове Диксон, где проработал почти 20 лет. За годы творческой деятельности организовал свыше 50 персональных выставок в России и за рубежом.

«Хочу поблагодарить вас за неустанную работу по увековечению памяти погибших бойцов. Уже через несколько дней мы будем отмечать очередную горестную годовщину их гибели, но благодаря нашему президенту, Министерству обороны и таким людям, как вы, нам удалось сберечь память об их подвиге», - подчеркнул в ходе церемонии открытия выставки заместитель главы Пскова, отец погибшего в составе 6-й роты Героя России Алексея Воробьева Владимир Воробьев.

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