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Общество

Инфекционист заявил о завершении третьей волны COVID-19 в России

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский сообщил о завершении третьей волны коронавируса в России, пишет РИА Новости.

Спикер подчеркнул, что третья волна ожидалась после новогодних праздников, однако серьёзного подъёма не было. По мнению эксперта, россиян защищает сформировавшийся естественный иммунитет.

Тем не менее эксперт считает, что не исключена новая волна COVID-19. В случае значительной изменчивости вируса и несостоятельности уже выработавшегося иммунитета может начаться новый подъём заболеваемости. Новые мутации, по словам Вознесенского, не приводят к всплеску новых случаев заболевания.

С начала пандемии в России коронавирусом заболели 4 200 902 человека.

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