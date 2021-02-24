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Общество

Уникальный памятник в Печорах получил шанс выжить

Фото ПАИ

Домик стрельца в Печорах получил шанс выжить. Однако времени на его спасение осталось мало. «Псковская правда» выяснила подробности истории уникального памятника XVII века.

Памятник представляет собой типичное жильё для служивых людей. На первом этаже стрельцы готовили, а на втором – отдыхали. Рядом с домиком находится ещё один памятник – посадский дом XVIII века, который находится в частной собственности. Житель посадского дома десять лет назад присматривал за домом и даже делал ремонт, но теперь он этим не занимается.

Спасти стрелецкий дом могут срочные противоаварийные работы, однако начать их нельзя из-за нерешённого вопроса с земельным участком, на котором стоит памятник. Накануне, по наблюдениям местных жителей, там разрушилась кровля.

«Наше законодательство таково, что заботу о памятниках должны проявлять собственники. Область не всегда имеет возможность изыскать дополнительные средства для реставрации памятников, которые находятся в муниципальной собственности, несмотря на их ценность для региона», – прокомментировал ситуацию с домиком председатель комитета Вадим Нэдик, добавив, что ведомство контролирует состояние памятника и уведомляет собственника о необходимости провести первоочередные противоаварийные работы.

Полный текст читайте в «Псковской правде».

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