53 общественные территории благоустроят в Псковской области в этом году
В Псковской области в этом году благоустроят 53 общественные территории, пишет Telegram-канал Псковской области.
В этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется провести благоустройство 53 общественных территорий и девяти дворов.
На данный момент заключены контракты по девяти территориям на общую сумму 16,8 млн рублей, состоялись торги и идёт подписание контрактов по 14 территориям, размещены извещения по 27 территориям на сумму 88,3 млн рублей. Всего будет заключено 62 контракта на общую сумму в 159,1 млн рублей.