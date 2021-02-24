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Общество

53 общественные территории благоустроят в Псковской области в этом году

В Псковской области в этом году благоустроят 53 общественные территории, пишет Telegram-канал Псковской области.

В этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется провести благоустройство 53 общественных территорий и девяти дворов.

На данный момент заключены контракты по девяти территориям на общую сумму 16,8 млн рублей, состоялись торги и идёт подписание контрактов по 14 территориям, размещены извещения по 27 территориям на сумму 88,3 млн рублей. Всего будет заключено 62 контракта на общую сумму в 159,1 млн рублей.

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