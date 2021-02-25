«Видишь рекламу? Нет. А она есть!» - почему псковские заказчики до сих пор верят в силу телевидения

14:33, 25 февраля 2021, ПАИ

Интернет-маркетолог с десятилетним стажем Валентина Борисова рассказала, что нужно делать, чтобы, сидя на работе, не чувствовать, что жизнь проходит мимо, как не бояться самостоятельно делать то, что знаешь и любишь, и ещё о том, что не всё то реклама, что на билборде и по радио.

Digital-маркетологи и где они обитают

Сейчас я нахожусь на этапе создания своего маркетингового агентства. Мы уже ведём несколько проектов в части digital-маркетинга – в основном smm-сопровождение коммерческих проектов. Кроме того, оказываем услуги по дизайну, копирайтингу, настройке таргетированных и контекстных рекламных кампаний, разработке сайтов. Одним словом, прорабатываем и реализуем стратегии рекламных кампаний онлайн и офлайн. Вне интернета я занимаюсь организацией новой для Пскова рекламной площадки – размещением рекламы в аэропорту. В ближайшие дни состоится монтаж рекламных конструкций внутри здания.

Названия у агентства ещё нет. Мы с коллегами щепетильно относимся к этому вопросу и хотим учесть пожелания каждого участника нашей небольшой команды: как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Хочется, чтобы каждому из нас было комфортно работать под выбранным названием и продвигать этот бренд, поэтому необходимо некоторое время, чтобы найти «то самое имя». Совсем скоро Псков услышит о новом агентстве с конкретным названием и брендингом.

В течение многих лет я веду несколько проектов по части smm-сопровождения. И сейчас настал тот период, когда мой опыт позволяет браться как за небольшие проекты сферы b2c, так и за более масштабные.

Сейчас мы ведём клиентов из сферы услуг, образования и консалтинга. Есть заказы от больших промышленных предприятий в Псковской области и из других регионов России. Самой сложной сферой для продвижения я бы назвала консалтинг, но нет ничего невозможного.

Только Псковской областью мы, конечно, не ограничиваемся. Специфика работы такова, что и наши сотрудники, и наши заказчики могут находиться в любой точке мира. Для связи достаточно интернета. Единственная сложность – объём работы и недостаток квалифицированных сотрудников. К тому же каждый новый проект требует полнейшего погружения. По сути, мы отдел маркетинга на аутсорсе, и, чтобы всё сделать правильно и грамотно, в проект необходимо вникать не меньше людей, которые находятся в штате компании-заказчика.

С учётом имеющихся заказов нам уже сейчас очень нужен копирайтер, smm-менеджер, дизайнер. Ещё нужны таргетологи, которых псковские клиенты зачастую недооценивают.

Если объяснять совсем просто, таргетологи занимаются подбором и сегментированием целевой аудитории. Чтобы собрать целевую аудиторию, например, для продвижения детского развивающего центра, мы с помощью специальных сервисов по определённым параметрам подбираем клиентскую базу, а потом, чтобы обнаружить родителей детей, которые подходят по возрасту, практически вручную отбираем нужных нам людей, формируем многотысячные базы. И всё это делается для того, чтобы сэкономить рекламный бюджет заказчика. Есть бизнесы, которые могут себе позволить потратить на рекламу десятки или даже сотни тысяч рублей, а есть те, кто бережёт каждую копеечку. И вот именно таргетологи собирают аудиторию, которой будут показывать рекламное объявление компании, распределяя бюджет заказчика рационально.

Но тут есть проблема: за время на удалёнке все оценили прелести интернета, его инструменты, с помощью которых можно продвигать свои услуги. На этом фоне появилось очень много «специалистов», обучившихся буквально за год. Это и таргетологи, и эсэмэмщики, и диджитал-специалисты, и много кто ещё, но их компетентность оставляет желать лучшего. Вроде ты называешься крутыми словами «диджитал-маркетолог», а на деле весьма примерно знаешь, «как там оно всё работает», и учишься на бюджетах клиента, а это недопустимо. В том числе из-за этого у некоторых заказчиков появляется недоверие к рекламе в интернете.

«Человек-оркестр» и зарифмованные магазины сантехники

Маркетинговое сообщество в Пскове вообще очень неявное. Конечно, центр «Мой бизнес» стремится всех объединить, организует обучающие мероприятия, встречи - тот же #iPskov [конференция по интернет-маркетингу. – Ред.], который проходит вот уже несколько лет подряд. Из года в год участники мероприятия примерно те же. На мой взгляд, это связано вот с чем: небольшая часть специалистов настолько крутая, что сами кого хочешь научат, они работают со столичными или международными крутейшими проектами и у них всё отлично. Вторая часть – маркетологи, которые хотят и могут предложить свои услуги, постоянно учатся, но не решаются браться за что-то масштабное, фрилансят по-тихому. Причиной этого может быть отрицательный опыт с нашими же работодателями. Нередко клиенты не совсем понимают, что именно мы делаем, для них наша работа — это что-то такое безликое. Вот ты баннер повесил, проезжаешь мимо на машине: «О, моя компания! Маркетолог работает». А тонкие настройки в интернете, цифры статистики, целевая аудитория – это всё заказчику мало о чём говорит и платить за это он не согласен. А то, что продажи выросли и численность сообщества подросла – «это сезонность», «обновление ассортимента» или «баннер на трассе повесили».

Когда берут эсэмэмщика на аутсорсе, то за пять тысяч рублей рассчитывают на «человека-оркестр», который и сфотографирует, и снимет, и смонтирует, и напишет, и разместит, и рекламу настроит. Зачастую я просто не нахожу сил доказывать, что за продвижением в интернете стоит огромный объём работы. Каждый канал для продвижения – это отдельный формат, свой алгоритм, разная аудитория. Чтобы реклама «зашла», необходимо провести тонну работы. Иногда проще аккуратно отказаться от заказчика.

Надеюсь, со временем и на Псковщине начнут уходить от некачественной рекламы во время местных врезок в эфир федеральных каналов, от всех этих зарифмованных магазинов сантехники, штор и прочего, научатся понимать, что приводит клиентов, а что нет, научатся считать эффективность рекламных вложений. Ведь сколько деньжищ стоит эфир на ТВ! Это целый год рекламной кампании в «ВКонтакте» например. Но, видимо, проще заплатить за «осязаемое», чем специалисту, который своими рученьками всё настроит.

Завод или игрушка для ребёнка?

У нас уже девять - одиннадцать проектов. Через тире - потому что сейчас мы ведём переговоры с крупным промышленным предприятием Псковской области. Есть ещё интересный проект по производству красивейшей мебели ручной работы. Его очень хочется забрать.

Очень важно, особенно на этапе становления, уметь фильтровать заказы и брать не только то, что денежно, а то, что вызывает азарт и интерес. Это обусловлено тем, что, на мой взгляд, в жизни надо получать удовольствие от всего, что делаешь, тогда будет результат. Поэтому, собственно говоря, я и ушла из офиса, больше десяти лет проработав «на дядю и тётю» в крупных компаниях. Рекламные кампании и стратегии, которые спускали нам в региональный офис, не всегда соответствовали и стыковались с местными реалиями, и всё равно приходилось делать то, что сказали. После крупной компании я ушла в полностью коммерческий проект, там свободы было побольше. Начала заниматься интернет-рекламой, причём начала с самого сложного – продвижения мобильного приложения для заказа такси. Стало интересно, так постепенно всё и закрутилось. Потом меня пригласили в особую экономическую зону «Моглино». Там, конечно, совсем другой маркетинг, другая аудитория: завод построить – не игрушку ребёнку купить. Это многолетние, долгосрочные стратегии и, конечно, отличный опыт. Теперь я с радостью берусь за проекты подобного рода, хотя, казалось бы, где smm, а где промышленные предприятия. Социальные сети в современном мире – источник новостей, площадка для общения и довольно серьёзная база для формирования имиджа компании. Живы соцсети – жив бизнес.

После «Моглино» у меня появились силы и решительность взять на себя ответственность, чтобы действовать самостоятельно. Часть клиентов в новое агентство перешла вслед за мной и коллегами, где-то сработало «сарафанное радио» и рекомендации прошлых и настоящих заказчиков. Конечно, пока мы не придумаем, как будем называться и как будем выглядеть, ожидать клиентов извне не приходится.

Столичный уровень за провинциальную зарплату

С Фондом поддержки предпринимательства [АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (Микрокредитная компания) – Центр «Мой бизнес». - Ред.] я сотрудничаю достаточно давно. Как-то на один из форумов #iPskov не приехал спикер, и мне внезапно предложили заменить его. Я выступила - презентация называлась «Особенности провинциального маркетинга», рассказала о своём онлайн-опыте, о том, как устроен рынок офлайн-рекламы, какие-то общие вещи. До последнего была уверена, что ничего нового аудитории не сообщила, но после выступления подходили коллеги, задавали вопросы, появились клиенты.

Центр «Мой бизнес» активно помогает всем тем, кто решился взять на себя ответственность за собственное дело. В конце 2020 года я оформила себя в качестве самозанятой, и коллеги из «Моего бизнеса» в виде аванса вручили мне символическую награду «На старт! Внимание!», вместе с которой я получила много добрых слов, слов поддержки, которым хочется соответствовать, хочется «топить за наших», представлять Псковскую область. Работаем мы не хуже столичных специалистов, которые ворочают миллионными бюджетами, делаем всё так же круто, но по провинциальным ценам.

Когда оформляла самозанятость, думала, возьму себе несколько проектов и тихонечко буду ими дома заниматься, но объективно моих компетенций недостаточно, чтобы закрыть все потребности клиентов. В нашей сфере один в поле не воин. Так образовалась наша небольшая команда, которая, объединив усилия, сможет многое. Мы рады принять всех, кто хочет что-то поменять в своей жизни, и готовы «подтянуть» в любом из направлений, чтобы развиваться вместе.

На самом старте специалисты центра «Мой бизнес» рассказали о плюсах и минусах ООО и ИП, о каких-то организационных вопросах. В результате наша команда пришла к выводу, что мы выберем именно ИП.

Вообще центр «Мой бизнес» проводит множество обучающих мероприятий и тренингов. И если раньше меня интересовали только те, что учили продвижению бизнеса в интернете, то сейчас, когда я понемногу переориентируюсь в менеджмент и пытаюсь выстроить работу в своей компании, мне стали интересны мероприятия по менеджменту, бухгалтерии, экономическим взаимоотношениям в компании. Прочитать информацию в интернете или лично пообщаться на ту же тему со спикером – небо и земля. Думаю, с центром «Мой бизнес» мы теперь связаны очень надолго.

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Не надо бояться что-то менять. Мы проводим на работе 70% светового дня, если не все 100. Если на работе есть факторы, которые доставляют дискомфорт, тебе тяжело и плохо, ты с чем-то несогласен, не надо бояться уйти. Жизнь одна, и тратить её на нелюбимую работу и дурацкие задачи не стоит. Существует очень много инструментов поддержки для тех, кто только начинает своё дело. Нужно только однажды заинтересоваться, почитать и решить, что тебе интересно, в какой сфере ты хочешь развиваться. Всё будет складываться отлично, если знаешь, чего хочешь, а если рядом будут люди, которые думают в одну сторону с тобой, тогда всё точно получится.

Многие ходят на работу и просто тянут лямку «с девяти до шести», а когда ты сам за себя, ты, во-первых, грамотнее планируешь своё время, а во-вторых, сегодня можешь позволить себе поспать подольше, чтобы потом работать полночи.