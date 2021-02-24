Оборудовать автостоянки рядом с водоёмами призвали псковские депутаты

18:28, 24 февраля 2021, ПАИ

Оборудовать автостоянки рядом с водоёмами призвали члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания на заседании 24 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Председатель комитета Владимир Яников поднял вопрос, связанный с оборудованием специальных стоянок для автомобилей, на которых рыбаки приезжают к водоёмам. Жители области не только получают штрафы за парковку в неположенном месте, но иногда несут и более серьёзный ущерб. «Недавно был случай: поставили машины на берегу, а они ушли под лёд, и водители пострадали», – напомнил депутат.

В ответ руководитель управления специальных программ администрации Псковской области Андрей Вьюнов усомнился, что оборудование автостоянок является приоритетом областной госпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

«Зря вы говорите, что это не ваши полномочия, надо наводить порядок в этом вопросе. Если штрафуете, то и условия людям создавать нужно, чтобы можно было не нарушать», – возразил Владимир Яников.

Депутат Андрей Корнев обратил внимание на объёмы финансирования мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах. «В таблице в этой строчке значится ноль рублей ноль копеек. У нас настолько всё хорошо с безопасностью на воде, что деньги больше не нужно вкладывать?» – спросил парламентарий.

По словам специалиста, проблемы есть, но не острые, да и целевые индикаторы госпрограммы по этому пункту уже выполнены. Андрей Вьюнов сообщил, что отсутствие финансирования не означает отсутствия работы по обеспечению безопасности на водных объектах. Например, мероприятия по определению территорий подтопления проводятся по линии МЧС.

«Всё-таки на водных объектах достаточно много неприятных случаев. Сейчас у нас цифровое общество, всё меняется, и новые технологии для обеспечения безопасности стоит внедрять. Это моё личное мнение», – отметил Андрей Корнев.

«Самые острые моменты, которые нам необходимо выполнить, связаны с обеспечением пожарной безопасности, – ответил депутату Андрей Вьюнов. – Мы планируем ежегодно строить по одному пожарному посту – это реально выполнимый темп, потому что мероприятие очень затратное».

Напомним, что в 2021 году на реализацию государственной программы Псковской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» предусмотрено финансирование в размере 87,28 млн рублей.