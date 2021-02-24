Профсоюзные команды Псковской области состязались в рыбной ловле

18:38, 24 февраля 2021, ПАИ

Команда Псковского облсовпрофа приняла участие в первенстве по подледному спортивному рыболовству, состоявшемся в деревне Маево Новосокольнического района и организованному профсоюзной организацией – Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге.

В спортивном мероприятии приняло участие более 70 человек из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, сообщил Псковскому агентству информации заместитель председателя Дорожной территориальной организации Роспрофжел на Октябрьской железной дороге – руководитель Санкт-Петербург-Витебского регионального отдела Алексей Белов.

«С Псковским облсовпрофом и его руководителем Игорем Ивановым мы в плотном и конструктивном диалоге, наращиваем активное сотрудничество, в планах совместный туристический слёт в августе этого года», – рассказал Алексей Белов.

Он отметил, что Дорпрофжел проводит множество всевозможных турниров по футболу, волейболу, шахматам, а также велопробеги и марафоны, поэтому и псковичей они хотели бы видеть в качестве активных участников. «Тем более что в Псковской области работает более восьми тысяч членов нашего профсоюза», – обратил внимание Алексей Белов.

Руководитель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов сообщил, что профсоюзные организации соседних регионов продолжительное время работают в рамках двустороннего соглашения о взаимодействии.

«Важно, что теперь мы можем наполнить нашу профсоюзную жизнь ещё и яркими спортивными событиями, объединяющими профсоюзное движение и укрепляющими семейные ценности, ведь состязаться в рыбной ловле приехали целыми семьями, а самому младшему рыбаку все 3,5 года», – рассказал Игорь Иванов.

Правила соревнований чётко регламентированы – к примеру, перед началом участники демонстрируют отсутствие заранее подготовленной рыбы в рыболовных ящиках, не имеют права передавать друг другу рыбу или принимать её от других, покидать территорию соревнований тоже запрещено.

«Как говорят рыбаки, рыба клюёт вчера и завтра. Из-за погодных условий: изменения ветра и температуры воздуха, понижения давления – улов был не столь большой, как хотелось бы, но великолепное настроение, приятное общение и новые встречи гораздо важнее», – поделился впечатлениями участник соревнований Николай Королёв. В день соревнований, по его словам, клевали в основном небольшие окуни, плотва, ерши и подлещики.

«Действительно, это неформальное, семейное мероприятие вызвало всеобщее воодушевление», – добавил профсоюзный лидер региона и подчеркнул, что «в таких мероприятиях гораздо больше результативности, чем в митингах и протестах».

«Мы продолжим сотрудничество с профсоюзом железнодорожников в рамках развития санаторно-курортного комплекса, – сказал Игорь Иванов, – а также будем привлекать к нашему международному сотрудничеству, в том числе с Республикой Беларусь».

Кубки и медали получили победители командного первенства (за самый большой улов, за скоростное бурение лунки) и семейные команды, наловившие самое большое количество рыбы. От псковского облсовпрофа был разыгран специальный приз – семейная путёвка в ЛПУ «Санаторий «Голубые озёра».