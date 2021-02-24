Мужчина пострадал при столкновении автомобиля и фуры в Стругокрасненском районе

19:43, 24 февраля 2021, ПАИ

Мужчина пострадал при столкновении автомобиля и фуры в Стругокрасненском районе, передаёт корреспондент газеты «Струги».

ДТП случилось 24 февраля около 18:00 на трассе Санкт-Петербург – Псков в деревне Лудони. Из Порхова ехал автомобиль Škoda Kodiaq, в котором находились три человека. Машина направлялась в Санкт-Петербург, на повороте её занесло, в результате чего автомобиль столкнулся с фурой Scania, водитель которой ехал в Белоруссию.

Фура после столкновения съехала на правую сторону обочины, остановившись у дома с постройками, не повредив их.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





















В результате ДТП пострадал водитель Škoda – он получил ушибы. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

На месте ДТП работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи.