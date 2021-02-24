0
22:11
Уникальный памятник в Печорах получил шанс выжить
21:31
Дмитрий Месхиев: В этом году мы будем много раз радовать зрителей Псковского драмтеатра премьерами
17:02
Как выглядит новый зал в Псковском драмтеатре
11:57
Николай Хондзинский: Программа концерта Мегюль, Моцарт, Глюк составлена из подлинных шедевров музыки XVIII века
19:21
Псковский журналист Юрий Алексеев приглашает горожан обсудить будущий музей оккупации
18:47
Более двух тысяч великолучан посетили передвижной музей «Поезд Победы»
14:12
Псковичи заняли призовые места во Всероссийских соревнованиях по брейкингу
Еще новости
Культура

Первая премьера года состоялась в Псковском драмтеатре

Премьера спектакля «Дни Победы» режиссёра Веры Поповой прошла в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

«Премьера состоялась, и для меня это очень большая радость. Это наш долг, который мы обязаны были отдать, – прокомментировал художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев. – Эта премьера была запланирована на 9 Мая прошлого года, на 75-летие Победы. Из-за карантина и закрытия театра мы не смогли её выпустить, поэтому приняли решение сделать её в этом году, именно 23 Февраля. И я могу сказать честно: я очень доволен этой работой. Да, она была трудная, долгая, был большой перерыв в репетиционном процессе, перенос, но, с моей точки зрения, получилось именно то, чего мы хотели для нашего театра».

Формат спектакля «Дни Победы» стал уникальным для Псковского театра драмы: артисты играли в новом зале театра буквально на расстоянии вытянутой руки от зрителя. Режиссёр спектакля Вера Попова отметила, что зрители смогли принять этот непривычный формат: «Мы очень долго шли к этой премьере, и я рада, что она состоялась. Мне нравится, что зрители были очень внимательны и включились в процесс. Они испытывали некий дискомфорт, оказавшись в непривычной ситуации, но при этом необычный формат спектакля включал их в историю, они как будто проживали всё вместе с актёрами. Мне кажется, всё сработало».

В основе спектакля – документальная пьеса драматурга Ксении Степанычевой, монологи о войне, собранные и обработанные автором. В «Днях Победы» перед зрителем разворачиваются судьбы нескольких героев – подводника Володи, жены моряка Раи, сержанта-артиллериста Юры, пехотинца Васи, дочери ленинградского скульптора Тани и связиста Серёги. Их истории, рассказанные без ложного пафоса, оказываются очень близкими сегодняшнему зрителю.

Драматург Ксения Степанычева также присутствовала на премьере спектакля. «Я прошу официально зафиксировать: автор счастлива, – поделилась впечатлениями драматург. –  Я была потрясена. Режиссёр Вера Попова придумала чудесный спектакль, очень живой, его можно назвать современным, но при этом он сделан в лучших традициях русского искусства. Такого крупного плана я в театре не видела никогда. При обращении к этой теме микроскопический оттенок фальши был бы заметен, но этого не было совершенно. Была простота, искренность и естественность, за которыми стоит гигантская работа, проделанная каждым из участников, талант, профессионализм и огромная отдача, с которой играли актёры».

«Весь спектакль проживается буквально на одном дыхании, – рассказали первые зрители премьерного спектакля. – Этот спектакль удивительный. Из-за камерности получилось так, что мы переживали все эмоции вместе с актёрами».

Премьерный спектакль «Дни Победы» Псковский театр драмы покажет также 25, 27 и 28 февраля. Подробности и билеты – на официальном сайте театра.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>

Уникальный памятник в Печорах получил шанс выжить
24 февраля 2021
Уникальный памятник в Печорах получил шанс выжить
Дмитрий Месхиев: В этом году мы будем много раз радовать зрителей Псковского драмтеатра премьерами
24 февраля 2021
Дмитрий Месхиев: В этом году мы будем много раз радовать зрителей Псковского драмтеатра премьерами
Как выглядит новый зал в Псковском драмтеатре
24 февраля 2021
Как выглядит новый зал в Псковском драмтеатре
Псковский журналист Юрий Алексеев приглашает горожан обсудить будущий музей оккупации
23 февраля 2021
Псковский журналист Юрий Алексеев приглашает горожан обсудить будущий музей оккупации
Более двух тысяч великолучан посетили передвижной музей «Поезд Победы»
23 февраля 2021
Более двух тысяч великолучан посетили передвижной музей «Поезд Победы»
Псковичи заняли призовые места во Всероссийских соревнованиях по брейкингу
23 февраля 2021
Псковичи заняли призовые места во Всероссийских соревнованиях по брейкингу
Роман Столяр: В атмосферу Пскова приятно погружаться
22 февраля 2021
Роман Столяр: В атмосферу Пскова приятно погружаться
В посёлке Пушкинские Горы прошёл конкурс спортивного бального танца «Чудное мгновение»
22 февраля 2021
В посёлке Пушкинские Горы прошёл конкурс спортивного бального танца «Чудное мгновение»

Идет загрузка...