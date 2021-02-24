Первая премьера года состоялась в Псковском драмтеатре

21:19, 24 февраля 2021, ПАИ

Премьера спектакля «Дни Победы» режиссёра Веры Поповой прошла в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

«Премьера состоялась, и для меня это очень большая радость. Это наш долг, который мы обязаны были отдать, – прокомментировал художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев. – Эта премьера была запланирована на 9 Мая прошлого года, на 75-летие Победы. Из-за карантина и закрытия театра мы не смогли её выпустить, поэтому приняли решение сделать её в этом году, именно 23 Февраля. И я могу сказать честно: я очень доволен этой работой. Да, она была трудная, долгая, был большой перерыв в репетиционном процессе, перенос, но, с моей точки зрения, получилось именно то, чего мы хотели для нашего театра».

Формат спектакля «Дни Победы» стал уникальным для Псковского театра драмы: артисты играли в новом зале театра буквально на расстоянии вытянутой руки от зрителя. Режиссёр спектакля Вера Попова отметила, что зрители смогли принять этот непривычный формат: «Мы очень долго шли к этой премьере, и я рада, что она состоялась. Мне нравится, что зрители были очень внимательны и включились в процесс. Они испытывали некий дискомфорт, оказавшись в непривычной ситуации, но при этом необычный формат спектакля включал их в историю, они как будто проживали всё вместе с актёрами. Мне кажется, всё сработало».

В основе спектакля – документальная пьеса драматурга Ксении Степанычевой, монологи о войне, собранные и обработанные автором. В «Днях Победы» перед зрителем разворачиваются судьбы нескольких героев – подводника Володи, жены моряка Раи, сержанта-артиллериста Юры, пехотинца Васи, дочери ленинградского скульптора Тани и связиста Серёги. Их истории, рассказанные без ложного пафоса, оказываются очень близкими сегодняшнему зрителю.

Драматург Ксения Степанычева также присутствовала на премьере спектакля. «Я прошу официально зафиксировать: автор счастлива, – поделилась впечатлениями драматург. – Я была потрясена. Режиссёр Вера Попова придумала чудесный спектакль, очень живой, его можно назвать современным, но при этом он сделан в лучших традициях русского искусства. Такого крупного плана я в театре не видела никогда. При обращении к этой теме микроскопический оттенок фальши был бы заметен, но этого не было совершенно. Была простота, искренность и естественность, за которыми стоит гигантская работа, проделанная каждым из участников, талант, профессионализм и огромная отдача, с которой играли актёры».

«Весь спектакль проживается буквально на одном дыхании, – рассказали первые зрители премьерного спектакля. – Этот спектакль удивительный. Из-за камерности получилось так, что мы переживали все эмоции вместе с актёрами».

Премьерный спектакль «Дни Победы» Псковский театр драмы покажет также 25, 27 и 28 февраля. Подробности и билеты – на официальном сайте театра.