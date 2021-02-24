Более 585 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
585 091 человек в России остаётся под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 109,8 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 202 тысячи исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболели 4 200 902 человека, 3 751 562 пациента выздоровели, 84 430 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 31 659 случаев заражения коронавирусом, 20 705 человек выздоровело, 168 пациентов умерло.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.