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Общество

Более 585 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

585 091 человек в России остаётся под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 109,8 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 202 тысячи исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболели 4 200 902 человека, 3 751 562 пациента выздоровели, 84 430 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 31 659 случаев заражения коронавирусом, 20 705 человек выздоровело, 168 пациентов умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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Пункты вакцинации от COVID-19 в Пскове работают ежедневно Более 585 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса Инфекционист заявил о завершении третьей волны COVID-19 в России Два очага коронавируса остаются активными в Псковской области Более 272 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области Более 12 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки Более 20,7 тысячи человек вылечились от COVID-19 в Псковской области Ещё 63 человека заразились коронавирусом в Псковской области 69 жителей Псковской области выздоровели после коронавируса Ещё 54 человека получили положительные результаты теста на COVID-19 в Псковской области
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