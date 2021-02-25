Ассоциация заповедников Северо-Запада 25 февраля отмечает день рождения

12:02, 25 февраля 2021, ПАИ

25 февраля Ассоциация заповедников Северо-Запада отмечает день рождения. Об этом сообщила пресс-секретарь Полистовского заповедника Ксения Антонова в эфире проекта ПАИ-live 25 февраля.

В состав ассоциации входит Полистовский заповедник, хорошо известный не только в Псковской области, но и за её пределами.

«Ассоциация заповедников Северо-Запада позволяет создавать площадки для совместного решения задач по развитию территорий», - отметила Ксения Антонова, добавив, что на площадках обмениваются опытом, мнением и демонстрируют свои достижения.

У ООПТ также есть возможность выступать от имени независимого юридического лица. Например, для написания проектов для грантов, в том числе президентских.

«В рамках ассоциации проводятся обучающие семинары практической направленности для сотрудников ООПТ. Это семинары в области охраны, науки, туризма, просвещения. Мы состоим в ассоциации с момента основания заповедника», - добавила спикер.