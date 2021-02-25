0
16:12
Войти в IT – ПАИ-live c Романом Бухаревым и Александром Захаровым
15:42
Дождь ожидается в Псковской области 26 февраля
15:30
Псковская городская больница закрывается на дезинфекцию
15:10
Почему убрали туалет с площади Ленина в Пскове
15:09
Псковские поликлиники призывают пациентов с минимальными проявлениями ОРВИ сдавать тесты на COVID-19
14:33
«Видишь рекламу? Нет. А она есть!» - почему псковские заказчики до сих пор верят в силу телевидения
14:31
Псковский губернатор исполнил мечту восьмилетней Ангелины покататься на лошадях
Еще новости
Общество

Ассоциация заповедников Северо-Запада 25 февраля отмечает день рождения

25 февраля Ассоциация заповедников Северо-Запада отмечает день рождения. Об этом сообщила пресс-секретарь Полистовского заповедника Ксения Антонова в эфире проекта ПАИ-live 25 февраля.

В состав ассоциации входит Полистовский заповедник, хорошо известный не только в Псковской области, но и за её пределами.

«Ассоциация заповедников Северо-Запада позволяет создавать площадки для совместного решения задач по развитию территорий», - отметила Ксения Антонова, добавив, что на площадках обмениваются опытом, мнением и демонстрируют свои достижения.

У ООПТ также есть возможность выступать от имени независимого юридического лица. Например, для написания проектов для грантов, в том числе президентских.

«В рамках ассоциации проводятся обучающие семинары практической направленности для сотрудников ООПТ. Это семинары в области охраны, науки, туризма, просвещения. Мы состоим в ассоциации с момента основания заповедника», - добавила спикер.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Войти в IT – ПАИ-live c Романом Бухаревым и Александром Захаровым Полистовский заповедник намерен развеять мифы о болотах Полистовский заповедник открыл запись на туристические маршруты Ассоциация заповедников Северо-Запада 25 февраля отмечает день рождения О вкладе Полистовского заповедника в сохранение природы рассказала Ксения Антонова Жить экологично – ПАИ-live с Ксенией Антоновой 212 человек пострадали в Пскове в праздники из-за гололеда ПАИ-live с Вадимом Букшей О джазе, перформансах и спектакле «Дни Победы» – в интервью с Романом Столяром Известный композитор Роман Столяр стал гостем ПАИ-live
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Войти в IT – ПАИ-live c Романом Бухаревым и Александром Захаровым
25 февраля 2021
Войти в IT – ПАИ-live c Романом Бухаревым и Александром Захаровым
Дождь ожидается в Псковской области 26 февраля
25 февраля 2021
Дождь ожидается в Псковской области 26 февраля
Псковская городская больница закрывается на дезинфекцию
25 февраля 2021
Псковская городская больница закрывается на дезинфекцию
Почему убрали туалет с площади Ленина в Пскове
25 февраля 2021
Почему убрали туалет с площади Ленина в Пскове
Псковские поликлиники призывают пациентов с минимальными проявлениями ОРВИ сдавать тесты на COVID-19
25 февраля 2021
Псковские поликлиники призывают пациентов с минимальными проявлениями ОРВИ сдавать тесты на COVID-19
Псковский губернатор исполнил мечту восьмилетней Ангелины покататься на лошадях
25 февраля 2021
Псковский губернатор исполнил мечту восьмилетней Ангелины покататься на лошадях
Афиша Псковского музея-заповедника на ближайшие выходные
25 февраля 2021
Афиша Псковского музея-заповедника на ближайшие выходные
Александр Котов: Ситуация в сфере обращения с ТКО сильно изменилась
25 февраля 2021
Александр Котов: Ситуация в сфере обращения с ТКО сильно изменилась

Идет загрузка...