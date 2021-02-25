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Общество

Россияне хотят получать дополнительную пенсию от работодателя

Pixabay.com

Большинство россиян хотели бы получать корпоративную пенсию от своего работодателя в дополнение к государственной,  сообщает «РБК» со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.Ру» и НПФ Сбербанка.

Вывод делали эксперты по результатам опроса более 3500 человек по всей России.

Положительно отозвались о корпоративной пенсионной программе(КПП) более 80% опрошенных, вне зависимости от возраста. Однако лишь 3% респондентов на данный момент являются участниками КПП.

 

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