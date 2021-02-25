Алексей Севастьянов сомневается, что экотехнопарк построят к концу 2023 года
Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов сомневается, что экотехнопарк построят к концу 2023 года. Об этом он заявил во время парламентского часа в Псковском областном Собрании 25 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«Проекта даже нет, это стройка века должна быть, на мой взгляд, у меня как-то даты не сходятся, - заметил Алексей Севастьянов. – К концу 2023 года вы не успеете построить».
Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов отметил, что срок самого строительства будет длиться полтора-два года.
«Исходя из этого, мы ставим план – конец 2023 года», - добавил Грахов.
Порховский полигон ликвидируют после запуска экотехнопарка.