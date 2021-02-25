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Общество

Псковские автобусы вернулись в «Яндекс. Карты»

«Яндекс. Карты»

В сервис «Яндекс. Карты» вернулось отображение в реальном времени движения общественного транспорта в Пскове. Теперь в приложении и на сайте снова можно посмотреть, где находится тот или иной городской рейсовый автобус или маршрутка.

Геолокация автобусов была недоступна в «Яндекс. Картах» около года в связи с пандемией коронавируса. Функционирование оборудования для определения местоположения в городских автобусах предприятия «Псковпассажиравтотранс», предположительно, было приостановлено. Кроме того, был недоступен и собственный специальный сервис предприятия для информирования пассажиров о передвижении общественного транспорта.

В «Яндекс. Картах» можно не только посмотреть, где конкретно едет нужный автобус, а также получить исчерпывающую информацию о маршруте передвижения транспорта и его остановках по пути.

Ранее сообщалось, что на дороги Псковской области в начале 2021 года вышло 249 новых современных автобусов.

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