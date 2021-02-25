На 22,5% сократилось количество фальшивых банкнот в Псковской области в 2020 году

12:41, 25 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области в 2020 году количество фальшивых банкнот сократилось на 22,5%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка России.

В 2020 году основная часть подделок пришлась на банкноты и монеты банка России – 139 штук. Большинство их них - поддельные банкноты номиналом 5000 рублей (83 штуки), по сравнению с 2019 годом в регионе их количество уменьшилось на 24%. Также выявлена 31 поддельная тысячная банкнота, две подделки по 2000 рублей и несколько штук номиналом 100, 200 и 500 рублей. Кроме того, было обнаружено пять поддельных банкнот номиналом 100 долларов США и одна банкнота в 200 евро.

Кроме того, обнаружили 19 поддельных десятирублёвых монет. Тогда как в 2019 году таких монет было выявлено свыше 30 штук.

Значительное количество фальшивок выявляется в сетевых торговых организациях и на заправках.

«В большинстве своем фальшивые деньги попадают в Псковскую область транзитом. С учетом всех ограничений, которые были приняты в 2020 году, люди существенно сократили передвижения между регионами и по стране в целом. Кроме того, с учетом перехода на дистанционный формат работы и режим самоизоляции существенно вырос объем безналичных банковских операций по оплате товаров и услуг. В результате количество фальшивок, выявленных в нашем регионе, сократилось почти на четверть», - сообщил заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Псковичей призывают быть внимательными и проверять банкноты на подлинность.