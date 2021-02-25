Зажигать звезды: чемпионка России по художественной гимнастике переехала в Псков и открыла школу для юных спортсменок

12:49, 25 февраля 2021, ПАИ

Чемпионка России и международных турниров Ольга Давыдова открыла школу художественной гимнастики в Пскове и вернула городу турнир княгини Ольги. О том, как возникла идея проекта и почему его сложно назвать бизнесом, Ольга рассказала Псковскому агентству информации.

В Псков вслед за мужем

В Псков Ольга Давыдова приехала из Санкт-Петербурга, где она окончила НГУ имени Лесгафта и в составе сборной Северной столицы участвовала во многих российских и международных турнирах. Причиной смены места жительства стало замужество.

С мужем девушка познакомилась еще во время учебы в университете, а после окончания вуза уехала вместе с молодым человеком на его родину — в Псков.

«Переехала сюда в 2014 году. Сначала не знала, чем буду заниматься. Но поскольку в Санкт-Петербурге помогала своему тренеру и параллельно тренировала детей в частном клубе, муж посоветовал открыть свой клуб. И в этом плане очень поддержал, родители — тоже. Кроме того, я была помоложе. Амбиций было много. Когда загорелась этой идеей, особо и не замечала проблем», - рассказала она.

Школа художественной гимнастики начала работать в маленьком зале в обычной школе. Занятия проходили три раза в неделю по вечерам. Через два года работы нашелся более просторный зал — на территории предприятия на улице Советской.

«Огромная проблема в Пскове с залами. Они либо заняты, либо время аренды не подходит, либо цена аренды — неподъемная», — сказала Ольга и пояснила, что одно из условий для занятий — высокий потолок. Также для занятий нужен гимнастический ковер. Такой инвентарь обычно в аренду не дают — покрытие приобрели на свои средства. Все остальное у детей свое: предметы и спортинвентарь для общей физической подготовки и специальной физической подготовки.

Рекламой своего бизнеса Ольга специально не занимается. Только в самом начале работы она сама и ее друзья-предприниматели распространяли рекламные листовки: «Помню, как сама ходила и рекламные листовки расклеивала по подъездам. Это было тяжело физически!»

Сейчас новые клиенты появляются благодаря сарафанному радио - своих детей в школу приводят друзья, родственники гимнасток.

Чудеснейший вид спорта

Школу художественной гимнастики посещают около 40 юных спортсменок, в том числе и совсем малышки. С нетерпением ждет занятий и маленькая дочка Ольги. Пока ребенок занимается балетом, но с четырех лет будет ходить на занятия к маме.

По словам Ольги, в школу художественной гимнастики девочек принимают с 3,5 лет. Хотя нередко родители приводят и 6-7-летних детей.

«Одно из преимуществ школы - маленькие группы, что обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребенку. На тренировках каждая воспитанница школы получает одинаковое количество внимания - вне зависимости от физических данных и перспектив добиться значительных спортивных успехов, - отметила руководитель школы. - Конечно, если родители хотят, чтоб их ребенок стал чемпионом, надо обратить внимание на физические данные и питание. Но если вы приходите ради того, чтобы развить своего ребенка, гимнастика - чудеснейший вид спорта».

Ольга добавила, что тренировки развивают координацию движений, укрепляют осанку и даже добавляют пару сантиметров роста: «Иногда смотрю: родители не очень высокие, а девочка - длинноногая. Кроме того, гимнасток берут и в балет, и в танцы, и в фигурное катание. Девочки, с которыми я ходила когда-то на тренировки, сейчас выступают в первом составе «Тодеса».

В школе работает дружный коллектив тренеров, а на мастер-классы регулярно приезжают известные спортсмены. Гимнастки постоянно участвуют в сборах и соревнованиях, выполняют разряды, а также ездят на просмотры к заслуженным тренерам.

«Наш клуб совсем молодой, но уже в прошлом году одна из гимнасток получила разряд кандидата в мастера спорта. В прошлом году до пандемии наши девочки становились чемпионками и призерами города. И конечно, на выездных соревнованиях наши спортсменки получают призовые места», - рассказала Ольга.

За шесть лет работы школы гимнастки не раз ездили на соревнования в Эстонию и даже в Арабские Эмираты. Но чаще всего они становятся участницами соревнований в Санкт-Петербурге и Центральном федеральном округе, где, по словам Ольги, «очень сильная школа и деткам есть чему поучиться».

Пандемия, заметила предприниматель, повлияла на работу школы, хотя тренировки не прекращались. «Мы перешли в онлайн-режим. Но трудности были. Девочки, у которых начался переходный возраст, узнали, что можно жить без тренировок. Дети стали терять интерес. Одно дело - ты тренируешься и знаешь, что поедешь на соревнования, есть стимул куда-то стремиться. Другое дело, когда тренируешься и не знаешь, для чего тренируешься», - объяснила Ольга.

Самым печальным было то, что гимнастки усиленно готовились к чемпионату города и чемпионату в Рязани. И буквально за несколько дней узнали, что ни того, ни другого мероприятия не будет - их отменили в связи с карантином. «Бежал-бежал, и нужно резко остановиться. А тебя еще несет!» - вспомнила руководитель школы.

Турнир Ольги

С 2016 года в Пскове проходит турнир, посвященный памяти княгини Ольги. История этого мероприятия интересна: «Раньше в Пскове был турнир с таким же названием. И когда я сюда переехала, вспомнила, что в детстве приезжала в этот город на турнир княгини Ольги. Но мне сказали, что он больше не проводится. Поэтому на второй год работы здесь я решила его вернуть».

Теперь турнир организует школа художественной гимнастики. На мероприятие приезжает главный судья из Рязани — заслуженный тренер России Марина Коробкова. Соревнования проходят в спорткомплексе «Олимп».

География турнира с каждым годом растет. В 2019 году в нем участвовали 350 человек из 11 регионов России, а также спортсменки из Эстонии. В прошлом году из-за пандемии турнир не смог состояться.

«Но в этом году с 30 апреля по 2 мая мы планируем его проведение. Обязательно будет онлайн-трансляция. Мы надеемся, что будет допущено какое-то ограниченное число зрителей, потому что деткам тяжело без зрителей выступать», - заявила Ольга.

Что касается планов на дальнюю перспективу, Ольга очень надеется, что в школе появится своя «звездочка», которой будет гордиться Псков. Девушка уверена, что у воспитанниц ее школы есть потенциал для этого.

Другая мечта — чтобы в городе появился большой спортивный зал, в котором девочки смогут тренироваться и развиваться. Потому что для руководителя школы ее проект — это больше чем бизнес: «Даже не могу его бизнесом назвать. Это моя отдушина, мой ребенок».

Контакты:

Школа художественной гимнастики чемпионки России Ольги Давыдовой. Адрес: г. Псков, ул. Советская, 51. Телефон: +79215026575.

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Подготовлено при поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».