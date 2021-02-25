В закон Псковской области о капремонте внесены изменения

12:43, 25 февраля 2021, ПАИ

Внесение изменений в региональной закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области» поддержали депутаты Псковского областного Собрания на 55-й сессии регионального парламента 25 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Корректировка текста закона обусловлена двумя причинами: приведением в соответствие с федеральным законодательством и обеспечением финансовой устойчивости региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

В областном законе нашла отражение норма Жилищного кодекса РФ, регламентирующая вопрос уплаты взносов на капремонт в домах, подлежащих сносу или реконструкции при комплексном развитии территории. В случае если собственники квартир в таких домах формировали фонд капремонта на специальном счёте, после перехода права собственности на все помещения в доме государству, муниципалитету или инвестору владельцы спецсчёта передают права на него субъекту РФ или муниципальному образованию. Полномочием по установлению порядка передачи специального счёта наделён областной комитет по делам строительства и ЖКХ.

Также скорректирована норма, которая обязывала регионального оператора оплатить оказанные услуги по капитальному ремонту в течение 15 рабочих дней со дня поступления актов приёмки. Теперь в законе будет прописано, что оплата производится в срок, установленный договором на оказание услуг и выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества.

Принятый закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.