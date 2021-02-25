Ведерников поздравил жителей Дедовичского района с 77-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

13:01, 25 февраля 2021, ПАИ

Дедовичский район отмечает 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С памятной датой жителей муниципалитета поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Великая Отечественная война оставила тяжелый след в жизни каждого жителя Дедовичского района. И тем удивительна та сила духа и мужество, то отчаяние и ожесточение, с которыми сопротивлялись врагу жители в годы оккупации. Дедовичский район стал тем самым партизанским краем, который положил начало великой народной войне, развернувшейся в глубоком тылу врага», - сказал Ведерников.

Он также отметил, что 25 февраля 1944 года именно соединения партизан вместе с частями Ленинградского и Второго Прибалтийского фронтов освободили Дедовичи от захватчиков. По его мнению, эта дата навечно вписана в историю района и Псковской земли, а память о героях-освободителях, партизанах и подпольщиках, мирных жителях, что трудились не покладая рук, обеспечивая партизан и Красную армию всем необходимым, живет в сердцах их благодарных потомков.

«Наша задача — сделать все возможное для сохранения памяти о Великой Отечественной войне и пронести ее через года, чтобы будущие поколения всегда помнили о тех, кому мы обязаны сегодняшней мирной, спокойной и счастливой жизнью», — отметил глава региона в поздравительном адресе. Особые слова благодарности он передал ветеранам, детям войны и труженикам тыла, всем, кто в послевоенные годы поднимал и восстанавливал Дедовичский район, назвав их примером любви к Родине, трудолюбия и несгибаемой силы воли.

По случаю годовщины освобождения района на площади Советов в поселке Дедовичи прошли торжественные памятные мероприятия. Официальные лица, ветераны, члены патриотических клубов и жители муниципалитета почтили память погибших бойцов, возложив цветы и гирлянды славы к стеле, посвященной разгрому партизанами немецкого гарнизона 22 февраля 1942 года. Воинские почести были отданы также у могилы Героя Советского Союза, командира партизанского отряда Михаила Харченко и около памятника детям войны, установленного в годовщину снятия блокады Ленинграда в январе текущего года.

Отдельные мероприятия прошли на братских захоронениях и у мемориалов погибшим защитникам Родины в других населенных пунктах района. В городских и сельских школах, библиотеках, Домах культуры Дедовичского района организован ряд тематических вечеров, уроков памяти, познавательных викторин, онлайн-концертов и других воспитательных патриотических действий.

Дедовичская земля была центром партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Партизаны вели постоянную разведку, передавали данные частям Советской армии, уничтожали вражеских солдат и офицеров, карателей, предателей, взрывали мосты и склады с боеприпасами, пускали под откосы эшелоны, громили вражеские гарнизоны.

За героический вклад жителей муниципалитета в приближение Победы в Великой Отечественной войне Дедовичский район стал первым в регионе, кому указом губернатора Псковской области присвоено звание «Край партизанской славы», - отметил в своем поздравлении губернатор.