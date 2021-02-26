Новый офис банка «Открытие»: удобное пространство для каждого клиента

16:40, 26 февраля 2021, ПАИ

Завершением этапа трансформации банка «Открытие» на территории Псковской области стало появление нового офиса — в центре Пскова, на ул. Некрасова, 38. Многие клиенты банка уже оценили это современное удобное технологичное пространство.

Как устроен новый офис и какие услуги могут получить там псковичи, разбирались журналисты ПАИ.

Одним из важных направлений деятельности банка является обслуживание клиентов малого и среднего бизнеса. В связи с этим представит новый офис банка «Открытие» в городе Пскове заместитель управляющего – руководитель центра малого и среднего бизнеса Салимов Аяз.

Удобно для каждого

Театр начинается с вешалки, а об отношении к посетителям финансового учреждения очень многое может рассказать входная группа. В новом офисе банка «Открытие» рады каждому клиенту, в том числе и людям с ограниченными возможностями здоровья. Для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата оборудован специальный подъемник, создано максимум удобства для слабовидящих клиентов: тактильная разметка, ярко-желтые сигнальные наклейки на дверях. Индукционная система для слабослышащих людей.

- Мы усовершенствовали входную группу, поскольку создание доступной среды для маломобильных клиентов очень важно для банка, - говорит заместитель управляющего, руководитель центра малого и среднего бизнеса банка «Открытие» в городе Пскове Аяз Салимов.

У большинства клиентов есть потребность совершить базовые операции: снять наличные, внести наличные и т. п. Для совершения таких операций, не требующих участия специалистов банка, работает «Зона 7/24».

- Здесь установлены банкоматы с функцией внесения и выдачи наличных и возможностью бесконтактного обслуживания. «Зона 7/24» — это хорошее решение, которое позволяет большому количеству клиентов совершать стандартные операции без посещения офиса, что не создает очереди и позволяет комфортно обслуживаться в банке, - отмечает заместитель управляющего.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





















Без очередей

Для удобства навигации к конкретному специалисту предусмотрена система управления электронной очередью.

- Электронная очередь — это то, что удобно клиентам, так как система сразу направляет посетителя к конкретному специалисту. В свою очередь банку это нужно для понимания того, какие операции совершают клиенты, и анализа этих операций — опять же с целью повышения качества обслуживания, - поясняет Аяз Салимов.

Другой полезный сервис - информационная панель, с помощью которой клиент может получить необходимую информацию, не привлекая для этого сотрудника. Например, можно узнать, где находится ближайший банкомат.

Также с помощью информационной панели можно зарегистрировать свое обращение и быть уверенным, что услуга будет оказана.

Зеленый коридор

Офисное пространство разделено на две части: зал для обслуживания физических лиц и зал для обслуживания юридических лиц.

- Мы сделали офис максимально комфортным, технологичным, установили современные системы кондиционирования и вентиляции. В помещении можно задать комфортную температуру: чтобы зимой было не холодно, а летом — не жарко.

Оба зала просторные, светлые, с преобладанием светлых и синих тонов. Обращают на себя внимание и островки зелени среди строгой офисной мебели. Как известно, концепция экологичного «зеленого» офиса — это не просто дань моде. Помимо насыщения воздуха кислородом, озеленение способствует улучшению самочувствия сотрудников и посетителей, защищает их от аллергических и респираторных заболеваний. Зеленые пространства также выполняют роль перегородок, разграничивая зоны между клиентами.

Зал для обслуживания физических лиц оснащен дополнительными банкоматами. Они нужны в том числе и для того, чтобы клиенты, получив необходимую информацию от специалиста, могли совершить ряд операций на месте.

Для клиентов с детьми в зале оборудован детский уголок. Он оснащен интерактивной панелью, на которой малыши могут делать множество действий и при этом не отвлекать родителей от совершения операций или получения той или иной услуги.

Внимание бизнесу

Расположение зала для юридических лиц комфортное для клиентов. Рядом находятся кассовые узлы, что удобно клиентам, которые совершают инкассирование, внесение или снятие наличных.

- Здесь есть все оснащение, чтобы они получали необходимый набор услуг и прямой закрытый проход в кассу, - поясняет Аяз Салимов.

Для крупных сделок предусмотрены индивидуальные кабины и сейфовые ячейки, которые особенно подходят для сделок с ипотечным кредитованием. Также в этой зоне расположены современные переговорные комнаты для групп ипотечного кредитования, центра малого и среднего бизнеса, оснащенные самым необходимым оборудованием.

- Есть возможность проводить встречи в режиме видеоконференций, что очень актуально в связи с ограничениями из-за пандемии. В любой момент мы можем подключить необходимые сервисы, ноутбуки, проекторы.

В банке предусмотрена территория для обслуживания премиальных клиентов с отдельным кассовым узлом.

- Руководители, собственники компаний хотят получить дополнительное обслуживание, и мы не ограничиваем их в этом. Открыв счет, они сразу могут получить дополнительные услуги, - говорит заместитель управляющего.

Особое внимание банк уделяет клиентам малого и среднего бизнеса — в офисе работает центр малого и среднего бизнеса, где предоставляются услуги предпринимателям: расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, зарплатные проекты и другие необходимые для данной категории клиентов продукты.

Особенно актуальна для Пскова с его приграничным положением такая услуга, как «Внешнеэкономическая деятельность» (ВЭД) - обслуживание сделок с зарубежными партнерами «под ключ».

- Это не новый продукт, но мы стараемся сейчас быть локомотивом, позволяя клиентам получать десятки возможных вариантов покупки валюты и возможность проведения операций с увеличенным операционным днем. ВЭД — важный продукт для малого и среднего бизнеса, и мы стараемся делать качество предоставляемой услуги максимальным, - подчеркивает Аяз Салимов.

Юридические лица и ИП, которые обслуживаются в банке, имеют возможность получить индивидуальные тарифы, отвечающие их потребностям.

- Для удовлетворения потребностей клиента возможны индивидуальные условия по любому из продуктов, - поясняет Аяз Салимов. С действующими клиентами в период пандемии мы очень плотно сотрудничали, банк предложил свои меры поддержки до того, как правительство стало их разрабатывать.

Банк онлайн

Открытие счета для юридических лиц теперь возможно дистанционно - без посещения офиса. Банк активно использует цифровые сервисы в работе, в том числе с клиентами малого и среднего бизнеса.

- Также мы активно совершенствуем систему нашего онлайн-банкинга, как мобильного, так и интернет. И делаем все, чтобы клиентам было удобно и комфортно работать в режиме 24 на 7, - отмечает заместитель управляющего.

- Мне нравится наше приложение. С точки зрения пользователя физического лица оно удобно. Если говорить о малом и среднем бизнесе — банк проделал большую и кропотливую работу, было объединено большое количество онлайн-систем в единую. Сейчас у предпринимателей есть возможность пользоваться и мобильным банком с большим количеством функций - вплоть до того, что клиент может передать большой объем документов дистанционно через онлайн-банк, что тоже удобно в современных условиях пандемии. Онлайн-банкинг максимально функционален и максимально удобен.

Слышать клиента

- Мы работаем открыто и прозрачно, потому что от того, насколько клиент будет понимать услугу, которую ему предоставляют, зависит, насколько долго он будет с нами, - говорит Аяз Салимов.

Руководство финансового учреждения также просит клиентов участвовать в опросах и высказывать свое мнение о качестве обслуживания, поскольку это помогает повышать уровень сервиса.

Для клиентов банка также работает горячая линия и чат. И та, и другая форма обратной связи очень удобны — на все вопросы клиенты могут оперативно получить ответы. Параллельно в банке активно развивается система онлайн-образования для предпринимателей - OPEN ACADEMY. На данной площадке реальные предприниматели делятся онлайн-инструментами для бизнеса: от кадров и продаж до аналитики и продвижения в соцсетях.

- Мы делаем все, чтобы нашим действующим и потенциальным клиентам было удобно обслуживаться в новом пространстве офиса, который создан для эффективного и продуктивного взаимодействия банка и клиента, - говорит заместитель управляющего – руководитель центра малого и среднего бизнеса Салимов Аяз.