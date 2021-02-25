Афиша Псковского музея-заповедника на ближайшие выходные

14:03, 25 февраля 2021, ПАИ

Псковский музей-заповедник опубликовал афишу на предстоящие выходные 27 и 28 февраля.

В субботу и воскресенье с 11:00 до 18:00 будет работать выставка Ильи Семина «Призрак водопада» (Двор Постникова, улица О. Кошевого, 2) Выставка открыта до 8 марта. Режим работы: ежедневно, кроме вторника, с 11:00 до 18:00. Стоимость входных билетов: взрослый - 150 рублей, льготный - 100 рублей.

Целевая аудитория: 16+.

27 февраля для родителей с детьми подготовлена культурно-образовательная программа «Башня, стерегущая город» (Варлаамовская башня, улица Леона Поземского, 46). На занятии речь пойдёт о крепостном зодчестве, истории Псковской крепости, о военных событиях, связанных с Варлаамовской башней - одной из самых больших. В ходе небольшой экскурсии можно будет подняться на тридцатиметровую башню и пройтись по пряслу стены.

Стоимость для группы до 4 человек - 600 рублей, 5-8 человек - 800 рублей, 9-12 человек - 1100 рублей. Обязательна предварительная запись по телефону +78112292260.

В этот же день в 14:00 состоится мастер-класс по ткачеству в Приказной палате (улица Кремль, 4). Участники познакомятся с историей, техниками ткачества, научатся пользоваться бердом и дощечками. Участие стоит 200 рублей с человека. Предварительная запись по телефону 8 (8112) 72-45-74. Место сбора группы: Информационный центр музея.

В то же время начнется сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» (главное здание музея на улице Некрасова, 7). Группе до 5 человек нужно заплатить за эскурсию 1300 рублей и купить входные билеты, группе от 6 человек - 100 рублей с каждого + входные билеты. Обязательна предварительная запись по телефону +78112663311.

В 15:00 можно отправиться на сборную экскурсию по музейному комплексу «Двор Постникова» на улице Олега Кошевого, 2). Предусмотрено посещение выставок «История победы», «Три века двора Постниковых», «Призрак водопада». Посетители смогут ознакомиться с жизнью и бытом купеческих палат. Стоимость: 300 руб. – взрослый, 200 руб. – льготный билет. Телефон для предварительной записи 29-22-59. Электронная почта для записи: dvorpost.museum@gmail.com.

28 февраля родители с детьми могут пойти на культурно-образовательную интерактивную программу «Едет Масленица по льду, везёт блинцы на меду» во Дворе Постникова. Она основана на традиционной народной культуре Псковского края с фольклорной составляющей. Стоимость: группа 1-4 человека - 600 руб., 5-8 человек - 800 руб., 9-12 человек - 1100 руб. Обязательна предварительная запись. Телефон для записи +78112292260.

В воскресенье в 13:00 пройдет открытая лекция на тему «Увековечение памяти подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го десантно-штурмового Краснознамённого полка ордена Петра Великого 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии» в главном здании Псковского музея (экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны», улица Некрасова, 7). Запись на лекцию осуществляется по телефону +78112663311. Вход бесплатный.

В это же время стартует часовая сборная экскурсия по комплексу «Варлаамовский угол» (Варлаамовская башня, улица Леона Поземского, 46). Маршрут проходит по Варлаамовской башне, боевому ходу, выставке «Прогулки по Пскову XIX века» из атласа рисунков И. Ф. Годовикова и завершается в Высокой башне. Стоимость: 250 руб. – взрослый, 150 руб. – льготный билет. Телефон для записи: +78112292259.

В 15:00 можно пойти на сборную экскурсию по музейному комплексу «Двор Постникова» (с посещением выставок). Посетители смогут ознакомиться с жизнью и бытом купеческих палат. Стоимость: 300 руб. – взрослый, 200 руб. – льготный билет. Телефон для предварительной записи 29-22-59. Электронная почта для записи: dvorpost.museum@gmail.com.

Режим работы объектов Псковского музея-заповедника

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря открыт со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00 (касса до 17:30). Выходной: понедельник и последний вторник месяца (санитарный день). Собор открыт при отсутствии осадков. Телефон +7 (8112) 33-15-35



Приказная палата (Псковский кремль) работает в те же дни и часы. Здесь можно посмотреть экспозицию «Приказная палата - центр административного управления земли Псковской к. XVII - н. XVIII вв.» (2 этаж) и выставку «Господин Псков» (1 этаж). Информационный центр музея работает без выходных.

Территория Псковского кремля с 1 сентября по 30 апреля открыта для посещения в общем порядке ежедневно с 8:00 до 21:00.



Варлаамовскую башню можно посетить ежедневно с 11:00 до 18:00 (технический перерыв с 13:00 до 14:00). Башня работает по 31 марта.