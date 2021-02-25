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Общество

Назначен мировой судья участка №34 в Великих Луках

Депутаты Псковского областного Собрания назначили Анну Тенюгу на должность мирового судьи судебного участка № 34 в Великих Луках на пятилетней срок полномочий. Такое решение принято на основании результатов тайного голосования на 55-й сессии регионального парламента 25 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Кандидатуру судьи депутатам представил заместитель председателя Псковского областного суда Дмитрий Устинов. В частности, он отметил, что Анна Тенюга по образованию юрист, имеет 9-й квалификационный класс судьи, в юриспруденции работает более 12 лет, в должности мирового судьи – 2 года и 7 месяцев. Её кандидатура была рекомендована квалификационной коллегией судей Псковской области.

Депутаты проголосовали за её кандидатуру единогласно.

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