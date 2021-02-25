Александр Котов сомневается, что псковский экотехнопарк появится к концу 2023 года

13:28, 25 февраля 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов сомневается, что экотехнопарк в регионе появится к концу 2023 года. Об этом он заявил во время парламентского часа в региональном парламенте 25 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«На проектирование экотехнопарка, как озвучил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, потребуется почти год, а на строительно-монтажные работы - 1,5-2 года. Как правило, сроки получаются по максимуму. Вообще, исходя из цифр, которые назвали, сроки не будут выполнены, - считает Александр Котов. - В очередной раз даем людям несбыточные надежды». Он подчеркнул, что этого ни в коем случае нельзя делать. Председатель ПОС отметил, что прежде чем начать проектирование, должен быть земельный участок, которого в настоящее время нет.

«Необходимо либо работу ускорить, либо честно говорить людям, что до 2025 года экотехнопарка не будет», - сказал Александр Котов.