Псковские депутаты дали старт формированию нового состава региональной Общественной палаты

13:32, 25 февраля 2021, ПАИ

Объявлен отбор кандидатов для избрания членами Общественной палаты Псковской области на 2021-2024 годы. Соответствующее постановление депутаты Псковского областного Собрания приняли на 55-й сессии регионального парламента 25 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Дата официального опубликования документа на сайте Псковского областного Собрания является началом процедуры формирования нового состава консультативного органа в связи с окончанием 7 июня 2021 года полномочий действующей Общественной палаты.

Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают некоммерческие организации. С момента опубликования постановления у зарегистрированных на территории области общественных объединений будет месяц, чтобы направить в региональный парламент предложения о выдвижении своих кандидатов.

Пакет документов, который необходимо представить в региональный парламент, включает документально подтверждённые сведения о кандидате и его личное заявление, справку об отсутствии непогашенной судимости, а также протокол общего собрания общественной организации, принявшего решение о выдвижении кандидата, и устав организации.

Депутаты областного Собрания тайным голосованием на сессии избирают 12 человек из 36 членов Общественной палаты. Кандидатуры ещё 12 общественников утверждает губернатор. Оставшуюся треть состава избирают сами члены Общественной палаты.

Членом Общественной палаты Псковской области может быть гражданин России, проживающий на территории области и достигший возраста 18 лет. На срок осуществления полномочий член Общественной палаты должен приостановить членство в политической партии и придерживаться утверждённого кодекса этики членов Общественной палаты Псковской области.